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12:19 05 Ağustos 2019
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    Lise arkadaşları anlattı: Ohio saldırganının 'ölüm ve tecavüz listesi' vardı

    © AFP 2019 / SCOTT OLSON
    ABD
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    ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde dokuz kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren kişinin lisedeyken bir ‘ölüm ve tecavüz listesi’ tuttuğu iddia edildi. Öte yandan 24 saat içinde gerçekleşen saldırılar, ABD'de silahlı şiddet dosyasını yeniden açtı. 2019'da şimdiye kadar 55 kişinin bu tarz saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.

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    ABD’de Dayton kentinin Oregon bölgesindeki Ned Peppers isimli bir barın önünde gerçekleşen saldırının yankıları sürüyor.

    Polis saldırganın 24 yaşındaki Connor Betts olduğunu açıklarken, geçmişinde silah ve mühimmat almasını engelleyecek herhangi bir suç kaydı olmadığını duyurdu.

    OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

    Ancak Bellbrook Lisesi’nde Betts ile sınıf arkadaşı olduklarını söyleyen iki kişi ise, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, Betts’in hazırladığı ölüm listesinin okul banyosunda bulunduğunu ve bu nedenle okuldan uzaklaştırıldığını söyledi.

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    © İHA / IVAN PIERRE AGUIRRE
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    Sınıf arkadaşları bu olaydan önce Betts’in benzer şekilde bir kez daha uzaklaştırma cezası aldığını belirtti. Arkadaşlarının aktardığına göre bu ceza da, Betts’in ‘cinsel tacizde bulunmak istediği’ kadınların listesiyle okula gelmesi üzerine verildi.

    Şu anda Betts gibi 24 yaşında olan biri erkek biri kadın iki kişi, adlarını açıklamadı. Verilen bilgilere göre listeler, 2012 yılında ortaya çıktı.

    O dönemde 17 yaşında olan Connor Betts, listeyi yazan isim olarak açıkça deklare edilmedi ancak olayın ardından uzaklaştırma cezası alan tek isim olması nedeniyle öğrenciler ona işaret etti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ

    © AFP 2019 / Drew Angerer
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    AP’ye konuşan kadın, “Bir ölüm ve tecavüz listesi vardı ve benim adım da bu tecavüz listesindeydi” dedi.

    Polisin, ‘potansiyel hedef olabilirsiniz’ şeklindeki uyarı telefonu üzerine durumdan haberdar olan kadın, “Polis memuru, onun (Connor Betts) bir süre okulda olmayacağını söyledi. Ancak biraz süre geçtikten sonra geri döndü, koridorlarda dolaşmaya başladı. Okula döneceğine dair bize bir uyarıda bulunmadılar” diye konuştu.

    Yerel yayın yapan Dayton gazetesine göre, ölüm ve tecavüz listesinin bulunması üzerine bir polis soruşturması başlatıldı. Bu sürede Bellbrook öğrencilerinin üçte birinin korkudan okula gidemediği belirtildi. Ancak soruşturmanın sonucunda ne olduğu bilinmiyor. Gazeteye göre polis, bununla ilgili yorum yapmadı.

    'YÜZDE 100 ÖNLENEBİLİRDİ'

    Fotoğraf: Twitter
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    Saldırganla aynı dönemde lisede okuyan Drew Gainey ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Betts’in davranışlarının yıllar önce ‘alarm verdiğini’ savundu.

    Gainey, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Lisedeyken saldırganla ilgili bir olay yaşandı ve bu olay, onun bir silaha dokunmasına bile engel olmalıydı. Bu yüzde 100 önlenebilir bir trajediydi” dedi.

    SİLAHLI ŞİDDET YENİDEN GÜNDEMDE: SADECE 2019’DA 55 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Öte yandan ABD’de 24 saat içinde gerçekleşen Teksas ve Ohio saldırıları, silahlı şiddeti bir kez daha gündeme getirdi. Time tarafından derlenen verilere göre, ABD’de sadece 2019 yılında 55 kişi silahlı saldırılarda öldürüldü.

    Jacinda Ardern
    © REUTERS / EDGAR SU
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    3 Temmuz’da Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

    Bunun hemen ardından  Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde yerel saatle 01.22'de bir barın önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dokuz kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

    28 Temmuz'da Kaliforniya eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda, biri saldırgan olmak üzere dört kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

    Time, kamuya açık alanlarda gerçekleşen ve en az üç kişinin yaşamını yitirdiği saldırıları derledi. Buna göre El Paso’daki saldırı, Kasım 2017’de Teksas eyaletindeki Sutherland Springs bölgesinde ayin düzenlenen kiliseye gerçekleştirilen ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra yaşanan en kanlı saldırı oldu.

    Etiketler:
    uzaklaştırma, Tecavüz, ölüm listesi, silahlı şiddet, silahlı saldırı, Connor Betts, Dayton, Oregon, Teksas, Ohio, ABD
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