New York Times, Trump'a meydan okudu: ABD'nin beyaz milliyetçi terör sorunu var

Bu kavramı kullanmayan Trump'a inat "Beyaz milliyetçi terör sorunumuz var" başyazısı yayımlayan NYT, son katliamların failleri radikal İslam ideolojisinden çıksaydı ABD ile müttefiklerinin gecikmeksizin seferber olacağını belirtti. "Ya beyaz milliyetçilik ile esinlediği terörizmden yanasınız ya da karşısınız, ortası yok" diye meydan okudu.

'ABD basınının yaşlı hanımefendisi' diye nitelenen The New York Times (NYT), bir hafta içinde ateşli silahlarla üç katliam işlenmesi, El Paso'dakinin failinin beyaz ırkın üstünlüğüne inandığının ortaya çıkması, ırkçı hareketleri kınamaktan kaçınan Başkan Donald Trump'ın bu saldırıya da terörizm dememesi üzerine uzun bir başyazı yayımladı.

"Beyaz milliyetçi terör sorunumuz var" başlıklı başyazıda "El Paso'daki gibi ateşli silahlarla toplu katliamların Amerika'nın liderleri tarafından terörizm olarak kınanması gerekir" çağrısı yapıldı.

Beyaz milliyetçilik, beyaz insanların bir ırk olduğu, diğer ırklardan üstün olduğu ve beyaz bir ulusal kimliğin geliştirilip sürdürülmesi gerektiğini savunan bir pan-milliyetçilik türü.

"Haftasonu işlenen iki katliamdan birinin faili radikal İslam ideolojisine inanıyor olsaydı, Amerikan hükümeti ile uluslararası müttefiklerinin kaynakları gecikmeksizin seferber edilirdi. Devletin muazzam gücü, geleceğin teröristlerinin silah, para ve ideolojilerini yayacakları forumlara erişimini engellemek için aralıksız çalışırdı. Hareketin içine casuslar ve muhbirler sızdırılırdı. Finansörleri yaptırımlarla karşılaşırdı. Toplanma yerleri sıkı gözetime alınırdı. Teröristlere yardım edenler yargılanırdı. Eski mensupları radikalleşmeden kurtarmak için programlar kurulurdu" hatırlatmasını yapan NYT, Trump'ın saldırıyla ilgili tweetlerine ve açıklamalarına atıfla şöyle devam etti:

"Hiçbir Amerikalı terörle mücadele stratejisi diye 'düşünceler ve dualarla' yetinmezdi. Hiçbir Amerikalı, Teksas Eyaleti Vali Yardımcısı Dan Patrick'in 20 can alıp 27'sini de yaralayan El Paso katliamını pazar günü bir mülakatta değerlendirirken yaptığı gibi suçun video oyunlarına atılmasını kabul etmezdi."

"Tahmin edilebilir kesimlerde ılımlı Müslümanlar, aralarındaki aşırılıkçılara daha güçlü şekilde karşı çıkmadıkları gerekçesiyle yerden yere vurulurdu. Yabancı uluslar bu davaya yeterince yardım etmedikleri gerekçesiyle yaptırımlarla cezalandırılırdı. Siyasetçiler 'ülkemizin temsilcileri ne haltlar döndüğünü çözene dek' Müslümanların ABD'ye girişinin tümüyle yasaklanmasını isteyecek kadar ileri giderdi."

Kasım 2016'da ABD Başkanı seçilen Trump, Aralık 2015'te "Ülkemizin temsilcileri ne haltlar döndüğünü çözene dek Müslümanların ABD'ye girişi tümüyle yasaklansın" demişti.

Başyazıda beyaz ırkçı terör saldırıları 'iç terör' olsa da ideolojinin küresel olduğuna, El Paso failinin manifestosunda Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısı düzenleyen saldırgandan esinlendiğini yazdığına dikkat çekildi.

Beyaz ırkçı saldırıların en az üçte birinin benzer saldırılardan esinlenilerek düzenlendiği aktarılarak şu uyarıda bulunuldu:

''Beyazların üstünlüğü, uluslararası şiddet içeren bir ideoloji ve destekçileri, online platformlarda fikirlerini yaymak, saldırılar planlamak ve terör eylemlerini teşvik etmek için toplanıyor.''

Beyaz ırkçılığının kökleri öncelere dayansa da Trump yönetimi döneminde yeni bir boyut kazandığı ve meşrulaştığı vurgulanarak Trump yanlısı Fox News kanalında da 'göçmenlerin giderek Amerikalıların yerini aldığı' ve 'Amerika'yı işgal ettiği' yönünde tartışmalara yer verildiği hatırlatıldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) göre 2001 yılından beri iç terör ya da ırkçı saldırılarda ölenlerin sayısının, Müslüman faillerin saldırılarından çok daha fazla olduğu, ancak FBI'ın kaynaklarının çoğunu uluslararası terörle mücadeleye aktardığının altı çizildi.

Trump'ın saldırıları gönülsüzce kınadığını belirten NYT, muhafazakar siyasilerin ve dini liderlerin beyaz ırkçılığın kınanması için daha fazla çaba göstermesi, bankaların bu grupların finanse edilmesine engel olması, teknoloji firmalarının IŞİD propagandası yapılan sosyal medya platformlarını kapattığı gibi 'beyazların üstünlüğü' propagandası yapılan mecraları da kapatması gerektiği uyarısını yaptı.

Başyazı şu sözlerle noktalandı:

"En önemlisi, ABD'nin kanun uygulayıcılarının nasıl radikal İslamcı teröristleri hedef alıyorlarsa aynı şevk ve gayretle beyaz milliyetçileri de hedef alması lazım. Anavatanın güvenliğini garantiye almak bunu gerektiriyor. Beyaz milliyetçilik ile esinlediği terörizm sözkonusu olduğunda ikisinin ortası yoktur, ya ondan yanasındır ya da ona karşısındır."