Trump: Google’ı yakından takip ediyoruz

... are NOT planning to illegally subvert the 2020 Election despite all that has been said to the contrary. It all sounded good until I watched Kevin Cernekee, a Google engineer, say terrible things about what they did in 2016 and that they want to “Make sure that Trump losses... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Google'ın başkanlık seçimlerinde kendisi hakkındaki olumsuz haberleri öne çıkarıp rakibi Hillary Clinton'ın kazanmasını sağlamaya çalıştığı iddiaları hakkında konuştu.Trump, Google'ın CEO'su Sundar Pichai ile Oval Ofis'te buluştuğunda, onun kendisini ne kadar çok sevdiğini, Trump hükümetinin ne kadar iyi çalıştığını ve Google'ın seçimlere müdahale etmediğini büyük bir gayretle anlattığını söyledi.Trump yaptığı Twitter paylaşımında, “Bu konuşmadan sonra Google’da çalışan Kevin Cernekee adlı bir mühendisin 2016 yılında Google’ın yaptığı korkunç şeyleri izleyene ve Google’ın 'Trump'ın 2020’deki seçimi kaybettiğinden emin olma isteğini anlayana kadar her şey güzeldi. Lou Dobbs, bunun Amerikan halkına karşı bir sahtekarlık olduğunu söyledi. Hükümet Sorumluluk Enstitüsü Başkanı Peter Schweizer, Hillary Clinton hakkındaki olumsuz hikayeleri örtbas ettiklerini ve Donald Trump hakkındaki olumsuz hikayeleri öne çıkardıklarını kesinlikle belirtti” dedi. Başkan Trump, Google'ı çok yakından izlediklerini de sözlerine ekledi.