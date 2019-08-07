New York Times, Trump için attığı 'olumlu' manşeti tepkiler üzerine değiştirdi

ABD'de haftasonunda 30'dan fazla can alan silahlı saldırılarla ilgili ABD Başkanı'nın konuşmasını "Trump ırkçılığa karşı birlik talep etti" manşetiyle veren NYT, özellikle sosyal medyada tepkilerin sel olması üzerine ikinci baskıya başka başlık koydu.

'ABD basınının yaşlı hanımefendisi' diye nitelenen The New York Times (NYT), Başkan Donald Trump'a meydan okuyarak "Beyaz milliyetçi terör sorunumuz var" diye başyazı yayımlamasının ardından 'bu ne perhiz be ne lahana turşusu' dedirten bir manşet atınca özellikle Demokrat Partililerin şimşeklerini üzerine çekti.

ABD Başkanı'nın ateşli silahlarla düzenlenen katliamlara dair yaptığı açıklamayı "Trump ırkçılığa karşı birlik talep etti" manşetiyle veren NYT, özellikle sosyal medyada tepki seliyle karşılaştı.

Veriye dayalı haber ve analiz veren 'FiveThirtyEight' sitesi ve hesabını yöneten istatistik uzmanı Nate Silver, başsayfayı "Yarının NYT nüshası" diye Twitter'da paylaşıp "Ben olayı 'Trump ırkçılığa karşı birlik talep etti' diye tanımlar mıydım, emin değilim" diye yazdı.

Tomorrow's NYT print edition.



Not sure "TRUMP URGES UNITY VS. RACISM" is how I would have framed the story. pic.twitter.com/quOibXsp32 — Nate Silver (@NateSilver538) August 6, 2019

© AP Photo / Jacquelyn Martin Trump: Katliamlardan Obama'yı sorumlu tutmamıştınız, beni niye suçluyorsunuz?

Nate Silver'ın paylaşımı binlerce kez retweet edilirken, Trump muhalifi sosyal medya kullanıcıları gazeteye tepki yağdırdı.

Bunun üzerine değişikliğe giden NYT, ikinci baskıya "Nefreti lanetledi ama silahları değil" manşetini attı.

The Washington Post gazetesinin konuştuğu NYT sözcüsü "Başlık kötüydü ve ikinci baskı için değiştirildi" dedi.

ABONELİĞİ İPTAL TEHDİDİ

Ama olan olmuştu. Demokrat Parti'nin 2020 seçimi için başkan aday adayları dahil önde gelen isimleri, NYT'yi yerden yere vurmak için adeta sıraya girdi.

NYT Trump'ın teleprompterdan okuduğu konuşmayı çarpıtarak vermekle suçlanırken, bazı okurlar aboneliği iptal etmekle tehdit etti.

'TWİTTER ÇETESİ KOSKOCA TIMES'A MANŞET DEĞİŞTİRTTİ'

Diğer yandan Demokrat Partili eski Başkan Bill Clinton ile başkan adayı eşi Hillary Clinton'ın danışmanlığını yapmış kamuoyu yoklama uzmanı Mark Penn, Twitter'dan şu tepkiyi verdi:

"Twitter'da bir çetenin New York Times'e manşet değiştirttiği gün bu gazete tamamen bitmiş ve yerini 1984'ün Gerçek Bakanlığı'nın yeni bir türü almış demektir. Artık haber, insanlar ne diyorsa o olmuş."

The day a twitter mob can change a headline on the New York Times this paper is truly finished and replaced by a new kind of 1984 Ministry of Truth. The news is now what people say it is. — Mark Penn (@Mark_Penn) August 6, 2019

© REUTERS / LEAH MILLIS Trump: Irkçılık kınanmalı, katliam yapanlara ölüm cezası verilmeli, internet daha sıkı kontrol edilmeli

Madalyonun öbür yüzünde, Trump'ın şimşekleri de gecikmedi. ABD saatiyle gecenin köründe Twitter'a sarılan Trump şunları yazdı:

"Başarısız New York Times'ın ilk manşetindeki 'Trump ırkçılığa karşı birlik talep etti', doğru betimlemeydi, ama Radikal Sol Demokratların tümüyle çıldırması üzerine hemen 'Nefreti lanetledi ama silahları değil' diye değiştirildi! Sahte Haber - Karşı karşıya kaldığımız işte bu..."

“Trump Urges Unity Vs. Racism,” was the correct description in the first headline by the Failing New York Times, but it was quickly changed to, “Assailing Hate But Not Guns,” after the Radical Left Democrats went absolutely CRAZY! Fake News - That’s what we’re up against... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

Mark Penn'in Fox News'daki Tucker Carlson'ın programında sarf ettiği "Bu gazetecilikte hayrete düşüren bir gelişme. Daha önce böyle bir şey olduğunu hiç görmedim, daha önce böyle bir şey hiç görmedim! Bugün gazetecilik dedikleri bu mudur? Bence değil" sözlerini de alıntılayan Trump "Üç yıldan sonra neredeyse Times'dan iyi bir manşet kapacaktım!" diye hayıflanmayı da ihmal etmedi.

..”This is an astounding development in journalism. I’ve never seen it happen before, I’ve just never seen anything like this! Is that journalism today? I don’t think so!” Mark Penn, Former Clinton Advisor. @TuckerCarlson After 3 years I almost got a good headline from the Times! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

​Demokrat Parti'nin önde gelenlerinin tepkileri ise şöyleydi:

Lives literally depend on you doing better, NYT. Please do. https://t.co/L4CpCb8zLi — Cory Booker (@CoryBooker) August 6, 2019

Hey, @nytimes — what happened to “The Truth Is Worth It?”



Not the truth.

Not worth it. pic.twitter.com/N5tMTEoLln — Bill de Blasio (@BilldeBlasio) August 6, 2019

Let this front page serve as a reminder of how white supremacy is aided by - and often relies upon - the cowardice of mainstream institutions. https://t.co/ynjgtT66yI — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 6, 2019

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