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15:48 07 Ağustos 2019
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    New York Times

    New York Times, Trump için attığı 'olumlu' manşeti tepkiler üzerine değiştirdi

    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    ABD
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    ABD'de haftasonunda 30'dan fazla can alan silahlı saldırılarla ilgili ABD Başkanı'nın konuşmasını "Trump ırkçılığa karşı birlik talep etti" manşetiyle veren NYT, özellikle sosyal medyada tepkilerin sel olması üzerine ikinci baskıya başka başlık koydu.

    © REUTERS / BRYAN WOOLSTON
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    'ABD basınının yaşlı hanımefendisi' diye nitelenen The New York Times (NYT), Başkan Donald Trump'a meydan okuyarak "Beyaz milliyetçi terör sorunumuz var" diye başyazı yayımlamasının ardından 'bu ne perhiz be ne lahana turşusu' dedirten bir manşet atınca özellikle Demokrat Partililerin şimşeklerini üzerine çekti. 

    ABD Başkanı'nın ateşli silahlarla düzenlenen katliamlara dair yaptığı açıklamayı "Trump ırkçılığa karşı birlik talep etti" manşetiyle veren NYT, özellikle sosyal medyada tepki seliyle karşılaştı. 

    Veriye dayalı haber ve analiz veren 'FiveThirtyEight' sitesi ve hesabını yöneten istatistik uzmanı Nate Silver, başsayfayı "Yarının NYT nüshası" diye Twitter'da paylaşıp "Ben olayı 'Trump ırkçılığa karşı birlik talep etti' diye tanımlar mıydım, emin değilim" diye yazdı. 

    Donald Trump
    © AP Photo / Jacquelyn Martin
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    NYT SÖZCÜSÜ: İLK BAŞLIK KÖTÜYDÜ

    Nate Silver'ın paylaşımı binlerce kez retweet edilirken, Trump muhalifi sosyal medya kullanıcıları gazeteye tepki yağdırdı.

    Bunun üzerine değişikliğe giden NYT, ikinci baskıya "Nefreti lanetledi ama silahları değil" manşetini attı.

    The Washington Post gazetesinin konuştuğu NYT sözcüsü "Başlık kötüydü ve ikinci baskı için değiştirildi" dedi.

    ABONELİĞİ İPTAL TEHDİDİ

    Ama olan olmuştu. Demokrat Parti'nin 2020 seçimi için başkan aday adayları dahil önde gelen isimleri, NYT'yi yerden yere vurmak için adeta sıraya girdi.

    NYT Trump'ın teleprompterdan okuduğu konuşmayı çarpıtarak vermekle suçlanırken, bazı okurlar aboneliği iptal etmekle tehdit etti. 

    © REUTERS / Callaghan O'Hare
    New York Times, Trump'a meydan okudu: ABD'nin beyaz milliyetçi terör sorunu var

    'TWİTTER ÇETESİ KOSKOCA TIMES'A MANŞET DEĞİŞTİRTTİ'

    Diğer yandan Demokrat Partili eski Başkan Bill Clinton ile başkan adayı eşi Hillary Clinton'ın danışmanlığını yapmış kamuoyu yoklama uzmanı Mark Penn, Twitter'dan şu tepkiyi verdi:

    "Twitter'da bir çetenin New York Times'e manşet değiştirttiği gün bu gazete tamamen bitmiş ve yerini 1984'ün Gerçek Bakanlığı'nın yeni bir türü almış demektir. Artık haber, insanlar ne diyorsa o olmuş."  

    U.S. President Donald Trump speaks about the shootings in El Paso and Dayton in the Diplomatic Room of the White House in Washington, U.S., August 5, 2019. REUTERS/Leah Millis
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Trump: Irkçılık kınanmalı, katliam yapanlara ölüm cezası verilmeli, internet daha sıkı kontrol edilmeli
    TRUMP: İLKİ DOĞRU BETİMLEMEYDİ

    Madalyonun öbür yüzünde, Trump'ın şimşekleri de gecikmedi. ABD saatiyle gecenin köründe Twitter'a sarılan Trump şunları yazdı:

    "Başarısız New York Times'ın ilk manşetindeki 'Trump ırkçılığa karşı birlik talep etti', doğru betimlemeydi, ama Radikal Sol Demokratların tümüyle çıldırması üzerine hemen 'Nefreti lanetledi ama silahları değil' diye değiştirildi! Sahte Haber - Karşı karşıya kaldığımız işte bu..."

    Mark Penn'in Fox News'daki Tucker Carlson'ın programında sarf ettiği "Bu gazetecilikte hayrete düşüren bir gelişme. Daha önce böyle bir şey olduğunu hiç görmedim, daha önce böyle bir şey hiç görmedim! Bugün gazetecilik dedikleri bu mudur? Bence değil" sözlerini de alıntılayan Trump "Üç yıldan sonra neredeyse Times'dan iyi bir manşet kapacaktım!" diye hayıflanmayı da ihmal etmedi. 

    ​Demokrat Parti'nin önde gelenlerinin tepkileri ise şöyleydi:

     

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