ABD Başkanı seçilirse uzaylılarla ilgili bütün bilgileri kamuoyuna açıklayacak

ABD'de 2016 başkanlık seçimi anketlerinin Demokrat Parti'nin adayı olsaydı Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı kazanabileceğini gösterdiği Bernie Sanders, 2020 seçimi kampanyasının vaatlerini çok geniş çaplı tutuyor.

Hatta uzaya el atan 77 yaşındaki 'sosyalist' siyasetçi, ABD Başkanı seçilirse UFO bağlantılı her türlü kanıtı Amerikalıların bilgisine açma sözü verdi.

Dünyanın en popüler podcast yayınlarından biri olan 'Joe Rogan Experience'a konuk olan Bernie Sanders, "Başkan seçilir ve uzaylılarla ilgili bir şeyler olduğunu öğrenirseniz ne yaparsınız" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Eşim benden sizi bilgilendirmemi ister. Eşim UFO manyağı değildir, ama Dünya ötesi yaşamla ilgili belgelere erişim sağlayıp sağlayamayacağımızı bana hep sorar."

Vermont Senatörü, UFO'larla ilgili bir şey öğrenirse programa gelip her şeyi anlatacağının altını çizdi.

Uzaylıların UFO'larla ziyarete geldiklerine dair iddialar ABD'deki popüler kültürün en önemli malzemelerinden biri.

Yıllardır gizemini koruyan, girişi yasak olan Nevada'daki 51. Bölge isimli askeri üs alanında uzaylıların tutulduğu iddiası, geçenlerde yeni bir boyut kazandı. Yüz binlerce Amerikalının sosyal medyada örgütlenip 51. Bölge'yi basmayı planladığının anlaşılması üzerine, ABD ordusu "Bu alana girecek herhangi bir kişiyi caydırmak durumundayız. Amerika’yı ve varlığını korumaya hazırız” açıklamasını yaptı.

Dolayısıyla Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadından siyasetçinin açıklamaları, Twitter'da hem ilgi hem de tepki çekti.

Sanders'ın en risksiz vaatte bulunduğunu söyleyen de oldu, daha önce benzeri vaatlerde bulunan adayların başkan seçilince sözlerini tutamadığını hatırlatanlar da çıktı.

That's the safest promise 🤣 🤣 — Dinah (@DinahAshiho) August 7, 2019

They ALL say that until they get in office and find out that its best not too because the rabbit hole goes far deeper than just aliens. — young man (@youngma87721282) August 7, 2019

Hahahah sanders, many have said so and nothing happens after they win, remember Obama..... — joseph (@josephkaruoya) August 7, 2019

​'Sosyalist' adayın uzaylı olduğu ya da eylülde 51. Bölge'yi basacaklarını söyleyen 2 milyon kişinin oylarına oynadığı esprisi yapanlar da vardı, 51. Bölge'deki uzaylıların bunu duyduktan sonra nasıl dans ettiğine dair görsel paylaşan da.

Bernie IS an ALIEN — Trutherbot Pyrate (@TrutherbotPyrat) August 7, 2019

He is trying to get the votes of the 2 million people that said they were going to storm area 51 in September. — Luwdmke (@Luwdmke) August 7, 2019

Alien society in area 51 after hearing that pic.twitter.com/szXBHLJUrO — Aatish (@ws599) August 7, 2019

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