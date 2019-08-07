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20:30 07 Ağustos 2019
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    Bernie Sanders 6 Kasım 2018 ara seçimleri için 'Bizim Devrimimiz' sloganıyla kampanya yürüttü.

    ABD Başkanı seçilirse uzaylılarla ilgili bütün bilgileri kamuoyuna açıklayacak

    © Fotoğraf : Twitter
    ABD
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    Amerikan solunun güçlü adayı Bernie Sanders, ABD Başkanı seçilirse UFO bağlantılı her türlü kanıtı Amerikalıların bilgisine açma sözü verdi. 

    Joe Biden
    © REUTERS / BRIAN SNYDER
    ABD'de Demokratlardaki başkan aday adaylığı yarışını Biden önde götürüyor
    ABD'de 2016 başkanlık seçimi anketlerinin Demokrat Parti'nin adayı olsaydı Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı kazanabileceğini gösterdiği Bernie Sanders, 2020 seçimi kampanyasının vaatlerini çok geniş çaplı tutuyor.

    Hatta uzaya el atan 77 yaşındaki 'sosyalist' siyasetçi, ABD Başkanı seçilirse UFO bağlantılı her türlü kanıtı Amerikalıların bilgisine açma sözü verdi. 

    Dünyanın en popüler podcast yayınlarından biri olan 'Joe Rogan Experience'a konuk olan Bernie Sanders, "Başkan seçilir ve uzaylılarla ilgili bir şeyler olduğunu öğrenirseniz ne yaparsınız" sorusunu şöyle yanıtladı:

    Bernie Sanders
    © AFP 2019 / Mandel Ngan
    ABD'de sosyalist başkan aday adayı Sanders, 'Ermeni Soykırımı'nı tanıma sözü verdi

    "Eşim benden sizi bilgilendirmemi ister. Eşim UFO manyağı değildir, ama Dünya ötesi yaşamla ilgili belgelere erişim sağlayıp sağlayamayacağımızı bana hep sorar."

    Vermont Senatörü, UFO'larla ilgili bir şey öğrenirse programa gelip her şeyi anlatacağının altını çizdi.

    Uzaylıların UFO'larla ziyarete geldiklerine dair iddialar ABD'deki popüler kültürün en önemli malzemelerinden biri.

    © AP Photo / Laura Rauch
    ABD'den 51. Bölge'yi basmak için örgütlenen vatandaşlara uyarı: Ordu hazır bekliyor
    Yıllardır gizemini koruyan, girişi yasak olan Nevada'daki 51. Bölge isimli askeri üs alanında uzaylıların tutulduğu iddiası, geçenlerde yeni bir boyut kazandı. Yüz binlerce Amerikalının sosyal medyada örgütlenip 51. Bölge'yi basmayı planladığının anlaşılması üzerine, ABD ordusu "Bu alana girecek herhangi bir kişiyi caydırmak durumundayız. Amerika’yı ve varlığını korumaya hazırız” açıklamasını yaptı.

    Dolayısıyla Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadından siyasetçinin açıklamaları, Twitter'da hem ilgi hem de tepki çekti. 

    Sanders'ın en risksiz vaatte bulunduğunu söyleyen de oldu, daha önce benzeri vaatlerde bulunan adayların başkan seçilince sözlerini tutamadığını hatırlatanlar da çıktı.

    ​'Sosyalist' adayın uzaylı olduğu ya da eylülde 51. Bölge'yi basacaklarını söyleyen 2 milyon kişinin oylarına oynadığı esprisi yapanlar da vardı, 51. Bölge'deki uzaylıların bunu duyduktan sonra nasıl dans ettiğine dair görsel paylaşan da.

     

    Etiketler:
    UFO, Uzaylılar, Bernie Sanders, ABD
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