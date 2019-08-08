Silahlı saldırıların yaşandığı Dayton ve El Paso'yu ziyaret eden Trump'a protesto

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta silahlı saldırıların yaşandığı Dayton ve El Paso kentlerine ziyaret gerçekleştirdi. Silahlanma ve Trump karşıtları, ziyaret sırasında protesto gösterisi düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta iki büyük saldırının gerçekleştiği Dayton ve El Paso kentlerini ziyaret etti.

Önce Ohio eyaletinde bulunan Dayton’u ziyaret eden Trump, Ohio Valisi Mike DeWine ve Ohio Firstlady'si FranDeWine ile Dayton Belediye Başkanı NanWhaley tarafından karşılanırken vatandaşlardan ziyarete farklı tepkiler geldi.

Destekçileri Başkan için bir araya gelirken, silahlanma ve Trump karşıtları protesto gösterisi de düzenledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretini değerlendiren Trump, "Sıcak ve inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Just left Dayton, Ohio, where I met with the Victims & families, Law Enforcement, Medical Staff & First Responders. It was a warm & wonderful visit. Tremendous enthusiasm & even Love. Then I saw failed Presidential Candidate (0%) Sherrod Brown & Mayor Whaley totally..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

ABD Başkanı Trump ve Firstlady Melanie Trump daha sonra ise Dayton’da saldırıda yaralananların tedavi edildiği Miami Vally Hastanesini ziyaret ederek yararlıların durumu hakkında bilgi aldı.

The people I met today in Dayton are the finest anywhere! pic.twitter.com/sBxKZWExcR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

Trump, Dayton ziyaretinden sonra ise bir diğer saldırının gerçekleştiği Teksas eyaletindeki El Paso kentine geçti.

Kente uçağı henüz inen Trump’ın burada da yetkililer ile görüşüp kurbanların aileleri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Beyaz Saray Basın Sekreterliği yaptığı açıklamada bu ziyaret sırasında hastanede ve diğer yerlerde fotoğraf çekilmeyeceğini belirtilmişti.

Pazar günü Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumartesi günü ise Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti.