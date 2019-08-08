Silahlı saldırıların yaşandığı Dayton ve El Paso'yu ziyaret eden Trump'a protesto

Önce Ohio eyaletinde bulunan Dayton’u ziyaret eden Trump, Ohio Valisi Mike DeWine ve Ohio Firstlady'si FranDeWine ile Dayton Belediye Başkanı NanWhaley tarafından karşılanırken vatandaşlardan ziyarete farklı tepkiler geldi.
Destekçileri Başkan için bir araya gelirken, silahlanma ve Trump karşıtları protesto gösterisi de düzenledi.
Sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretini değerlendiren Trump, "Sıcak ve inanılmaz" ifadelerini kullandı.
Just left Dayton, Ohio, where I met with the Victims & families, Law Enforcement, Medical Staff & First Responders. It was a warm & wonderful visit. Tremendous enthusiasm & even Love. Then I saw failed Presidential Candidate (0%) Sherrod Brown & Mayor Whaley totally.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019
ABD Başkanı Trump ve Firstlady Melanie Trump daha sonra ise Dayton’da saldırıda yaralananların tedavi edildiği Miami Vally Hastanesini ziyaret ederek yararlıların durumu hakkında bilgi aldı.
The people I met today in Dayton are the finest anywhere! pic.twitter.com/sBxKZWExcR— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019
Trump, Dayton ziyaretinden sonra ise bir diğer saldırının gerçekleştiği Teksas eyaletindeki El Paso kentine geçti.
Pazar günü Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Cumartesi günü ise Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti.
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