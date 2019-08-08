Cinsel tacizle suçlanan Oscarlı aktör Cuba Gooding Jr.’dan #BenDeğil hareketi

ABD'de Hollywood'da başlayıp tüm dünyayı saran #MeToo hareketiyle cinsel taciz ve saldırıların ifşa edilmesi kapsamında Oscar ödüllü Cuba Gooding Jr. hakkında da dava açılırken, avukatı #NotMe hareketi başlattı.

Ünlü aktör Cuba Gooding Jr. haziran ayında New York'ta barda bir kadının göğüslerini avuçlayıp sıkıştırmakla suçlanırken, avukatı Mark Heller mahkemeden cinsel taciz davasının düşürülmesini talep etti.

Manhattan'daki mahkemenin yargıcı Phyllis Chu'nun talebi reddetmesi üzerine avukat, tacizi ifşa eden kurbanların #MeToo (BenDe) sloganına karşı #NotMe (BenDeğil) sloganını ortaya attı.

Heller, "50 yıl boyunca masumları, yanlış şekilde suçlananlar, adil olmayan şekilde yargılananları savunduktan sonra, 'Ben Değil Hareketi'ni (#BenDeğil) başlatıyorum" açıklamasını yaptı.

Yargıcın ret gerekçesinde sanığın zorla dokunma ve cinsel taciz davasının düşmesini gerektiren mücbir sebep ortaya koyamadığı söylendi.

Heller ise Gooding Jr. hakkında suçlamada bulunan kadının bunları uydurmasını muhtemel kılan 'belli zihinsel karakteristikleri' olduğunu ileri sürmüştü.

Heller, mahkemeye sunduğu belgelerde, 30 yaşındaki davacı kadının sosyal medya paylaşımlarında kendisinden "Beynim kocaman mankafa bir karmaşa... Dikkat çekmek için can atıyorum" diye söz ettiğine dikkat çekmişti.

Ancak Heller'i kurbanı suçlu durumuna düşürmekle suçlayan savcılar, tarafların sosyal medya paylaşımlarının dava üzerinde hiçbir etkisinin olamayacağını belirtti.

Barın güvenlik kamerasının bulanık görüntülerinde Gooding Jr. davacının göğüslerine uzanır gibi, ardından elini tutup öperken gözüküyor.

'Jerry Maguire' filmiyle Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı'na layık görülmüş aktör suçlamaları kesin dille redderken Heller de videonun müvekkilinin masumiyetini kanıtladığında ısrar ediyor:

"Cuba Gooding Jr. ile aynı özelliklere sahip olan kişilerden oluşan jüri tüm temize çıkartan kanıtları değerlendirdiğinde onun bütünüyle aklanacağından tamamen eminim. Onun davası, #BenDeğil Hareketi'nin alamet-i farikası olacak."