Çocuk istismarı ve seks ticaretiyle suçlanan ABD'li milyarder Epstein, hücresinde 'intihar etti'

Kız çocuklarına yönelik cinsel saldırı, seks ticareti, insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamasından tutuklu Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu. Trump'tan Clinton'a en nüfuzlu kişilerin yakın dostu ABD'li milyarderin 'intihar ettiği' söylendi.

İki hafta önce intihar girişiminin haberi gelmiş olan ABD'li işadamı Jeffrey Epstein'ın bu kez hücresinde intihar ettiği polis tarafından basına duyuruldu.

EV HAPSİ TALEBİNE RET

ABD Başkanı Donald Trump'la da dostluğu bulunan 66 yaşındaki milyarder, yargılanmayı beklerken kefaletle ev hapsine konulması talebinin reddedilmesi kararını temyize götürmüştü. Ancak temyizden de ret çıkması bekleniyordu.

DAVASI BİR YIL SONRA BAŞLAYACAKTI

Manhattan Mahkemesi Hakimi Richard Berman, yargılama tarihinin görüşüldüğü duruşmada, savcılığın talebi doğrultusunda Epstein'in yargılanmasına en erken Haziran 2020'de başlanabileceğini söylemişti.

EN KÜÇÜĞÜ 14 YAŞINDA ONLARCA KIZ ÇOCUĞU

En az 2002-2005 yılları arasında Manhattan ve Palm Beach'deki konutlarında en küçüğü 14 yaşında olan onlarca reşit olmamış kızla seks ve seks ticareti yapmakla suçlanan ABD'li finansçı, 6 Temmuz'da federal düzeyde suçlama üzerinden tutuklanmış, ancak suçlamaları kabul etmemişti. Mahkumiyeti halinde 45 yıl hapis cezası alacaktı.

TUTUKLAMAKTA ÇOK GEÇ KALINDI

Hakkındaki cinsel saldırı ve seks ticareti suçlamaları uzun yıllardır ayyuka çıkmış bulunan nüfuzlu milyarder için tutuklama kararı çok gecikmiş bir karar olarak değerlendiriliyordu.

DAHA ÖNCE BAŞSAVCILIKLA ANLAŞMIŞTI

Matematik öğretmenliğinden hedge-fon yöneticiliğine uzanan Epstein, Trump'ın 12 Temmuz'da istifa eden Çalışma Bakanı Alexander Acosta ile 2007'de Miami Başsavcısı olduğu dönemde aynı suçlamalarla ilgili anlaşma yapmış, federal değil de eyalet düzeyinde suçlanarak sadece 18 aylık hapis cezası almıştı.

İSTİFA GETİRDİ

Epstein'ın kurbanları savcılıkla yaptığı anlaşmadan ancak bir yıl sonra haberdar edilmişti. Adalet Bakanlığının bu anlaşmayı daha yeni incelemeye alması sonrası Alexander Acosta bakanlıktan istifa etti.

Seks skandallarıyla meşhur eski Başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'la da yakın olan Epstein, New York/Manhattan'daki Metropolitan Cezaevi'nde tutuluyordu.

Epstein'dan 25 Temmuz'da hücresinde intihar girişiminde bulunduğu haberi gelmişti.