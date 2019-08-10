Çocuk istismarı ve seks ticaretiyle suçlanan ABD'li milyarder Epstein, hücresinde 'intihar etti'

EV HAPSİ TALEBİNE RET
ABD Başkanı Donald Trump'la da dostluğu bulunan 66 yaşındaki milyarder, yargılanmayı beklerken kefaletle ev hapsine konulması talebinin reddedilmesi kararını temyize götürmüştü. Ancak temyizden de ret çıkması bekleniyordu.
DAVASI BİR YIL SONRA BAŞLAYACAKTI
Manhattan Mahkemesi Hakimi Richard Berman, yargılama tarihinin görüşüldüğü duruşmada, savcılığın talebi doğrultusunda Epstein'in yargılanmasına en erken Haziran 2020'de başlanabileceğini söylemişti.
EN KÜÇÜĞÜ 14 YAŞINDA ONLARCA KIZ ÇOCUĞU
En az 2002-2005 yılları arasında Manhattan ve Palm Beach'deki konutlarında en küçüğü 14 yaşında olan onlarca reşit olmamış kızla seks ve seks ticareti yapmakla suçlanan ABD'li finansçı, 6 Temmuz'da federal düzeyde suçlama üzerinden tutuklanmış, ancak suçlamaları kabul etmemişti. Mahkumiyeti halinde 45 yıl hapis cezası alacaktı.
TUTUKLAMAKTA ÇOK GEÇ KALINDI
DAHA ÖNCE BAŞSAVCILIKLA ANLAŞMIŞTI
Matematik öğretmenliğinden hedge-fon yöneticiliğine uzanan Epstein, Trump'ın 12 Temmuz'da istifa eden Çalışma Bakanı Alexander Acosta ile 2007'de Miami Başsavcısı olduğu dönemde aynı suçlamalarla ilgili anlaşma yapmış, federal değil de eyalet düzeyinde suçlanarak sadece 18 aylık hapis cezası almıştı.
İSTİFA GETİRDİ
Epstein'ın kurbanları savcılıkla yaptığı anlaşmadan ancak bir yıl sonra haberdar edilmişti. Adalet Bakanlığının bu anlaşmayı daha yeni incelemeye alması sonrası Alexander Acosta bakanlıktan istifa etti.
Seks skandallarıyla meşhur eski Başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'la da yakın olan Epstein, New York/Manhattan'daki Metropolitan Cezaevi'nde tutuluyordu.
Epstein'dan 25 Temmuz'da hücresinde intihar girişiminde bulunduğu haberi gelmişti.
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