NASA astronotlarının ne kadar maaş aldıkları açıklandı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda daha önce bir yıl boyunca görevli olarak kalan Kelly, “Mevcut listeye göre NASA astronotları GS-15 görevli kategorisine aday gösterilebiliyor, bu kategori askerler de albay ya da donanma kaptanı unvanına eşit. Bu pozisyonlara atananların yıllık maaş yaklaşık 155 bin dolar (ayda yaklaşık 13 bin dolar)” diye konuştu.
ASKER KÖKENLİLER DAHA ŞANSLI
Maaşlarının yanı sıra astronotların raporlu oldukları günlerin ve izinlerinin, ayrıca sigortalarının da bir kısmının ödendiğine dikkat çeken Kelly, askeri kökenli astronotların bu konuda da daha ayrıcalıklı olduklarını, örneğin emeklilik maaşları açısından daha avantajlı durumda olduklarını kaydetti.
NASA sitesinde yayınlanan bilgiye göre sivil astronot adayları, işe ilk girişte GS-11 görevli kategorisine alınabiliyor ve buna göre aylık maaşları yaklaşık olarak 5.5 bin dolar olarak hesaplanıyor. Kategorilerse astronot adaylarının deneyim, alışkanlık ve eğitim seviyesi dikkate alınarak tayin ediliyor. Verilen rakamlar ise maaşın vergi kesintisine uğramamış halini gösteriyor.
UZAY 'HARCIRAHI'
Houston Chronicle gazetesinin aktardığına göre askeri kökenli astronotların konut harcamalarının bir kısmı fiks bir ödenek ile karşılanıyor, bu kişilere askeri görevleri ile ilgili farklı ek ödenekler de sunuluyor.
Rus meslektaşlarının aksine astronotların maaşında, uzayda olup olmamaları şartı aranmıyor ve ödenekler fiks olarak hesaplanıyor, uzaya çıkan astronotlar yalnızca sembolik bir ‘harcırah’ farkı alıyor.
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