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16:45 12 Ağustos 2019
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    UUİ görüntüleri

    NASA astronotlarının ne kadar maaş aldıkları açıklandı

    © Fotoğraf: NASA
    ABD
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    Dört kez uzay yolculuğu yapan ABD'li astronot Scott Kelly, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) çalışan astronotların yıllık maaşlarının 155 bin dolara çıkabildiğini açıkladı.

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    © Fotoğraf: Roscosmos/Oleg Artemyev
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    Sputnik’e konuşan Scott Kelly, NASA bünyesinde görev yapan asker kökenli astronotların yıllık maaşlarının 155 bin dolara çıkabildiğini belirtti.

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda daha önce bir yıl boyunca görevli olarak kalan Kelly, “Mevcut listeye göre NASA astronotları GS-15 görevli kategorisine aday gösterilebiliyor, bu kategori askerler de albay ya da donanma kaptanı unvanına eşit. Bu pozisyonlara atananların yıllık maaş yaklaşık 155 bin dolar (ayda yaklaşık 13 bin dolar)” diye konuştu.

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    © Fotoğraf : Pixabay
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    Mevcut kurallara göre NASA astronot ekibine alınan askerlerin Savunma Bakanlığı’ndan maaş almaya devam ettiklerini söyleyen Kelly, ABD Hava Kuvvetleri’nden NASA’ya geçen astronotların sivil meslektaşlarına göre net olarak daha fazla maaş aldıklarını, zira bu kişilerin gelirlerinin bir kısmından vergi kesilmediğini aktardı.

    Maaşlarının yanı sıra astronotların raporlu oldukları günlerin ve izinlerinin, ayrıca sigortalarının da bir kısmının ödendiğine dikkat çeken Kelly, askeri kökenli astronotların bu konuda da daha ayrıcalıklı olduklarını, örneğin emeklilik maaşları açısından daha avantajlı durumda olduklarını kaydetti.

    NASA sitesinde yayınlanan bilgiye göre sivil astronot adayları, işe ilk girişte GS-11 görevli kategorisine alınabiliyor ve buna göre aylık maaşları yaklaşık olarak 5.5 bin dolar olarak hesaplanıyor. Kategorilerse astronot adaylarının deneyim, alışkanlık ve eğitim seviyesi dikkate alınarak tayin ediliyor. Verilen rakamlar ise maaşın vergi kesintisine uğramamış halini gösteriyor.

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    © NASA.
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    Açık kaynaklardan alınan bilgilere göre NASA’da astronot adayı olan albay unvanlı bir kişi, sekiz yıllık çalışmadan sonra ayda yaklaşık 8 bin, görev süresi 10 yılı geçen personel ise yaklaşık 10.3 bin dolar maaş alabiliyor. 

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    Houston Chronicle gazetesinin aktardığına göre askeri kökenli astronotların konut harcamalarının bir kısmı fiks bir ödenek ile karşılanıyor, bu kişilere askeri görevleri ile ilgili farklı ek ödenekler de sunuluyor.

    Rus meslektaşlarının aksine astronotların maaşında, uzayda olup olmamaları şartı aranmıyor ve ödenekler fiks olarak hesaplanıyor, uzaya çıkan astronotlar yalnızca sembolik bir ‘harcırah’ farkı alıyor.

    Etiketler:
    asker, Uzay, Uluslararası Uzay İstasyonu, ABD, Scott Kelly, maaş, astronot, NASA
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