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13:11 15 Ağustos 2019
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    Jeffrey Epstein cezaevi fotoğrafı

    Otopsiye göre Epstein'ın boynunda birden çok yerde kırık var

    © REUTERS / Handout .
    ABD
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    Trump, Clinton gibi nüfuzlu isimlerin yakın dostu Jeffrey Epstein'a, kız çocuklarını kullanarak fuhuş ağı kurmaktan tutukluyken ölü bulunmasının ardından, otopsi yapıldığı öğrenildi. Milyarder işadamının boynunda birden çok yerde kırık olduğu belirtildi.

    ABD'de kız çocuklarının istismar edildiği seks ticareti ağı kurmak suçlamasından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder finansçı Jeffrey Epstein'a yapılan otopsiden şüpheleri devam ettiren sonuçlar çıktı. 

    The Washington Post gazetesi, adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak, otopsiye göre Epstein'ın boynunda bir dizi kırık kemik bulunduğunu duyurdu.

    ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, İngiltere York Dükü Andrew gibi nüfuzlu isimlerin yakın dostu Epstein'in ölüm haberini ilkin 'intihar' diye duyuran medya organları, daha sonra pek çok şüpheli yönün ortaya çıktığına dikkat çekmişti. 

    Post'a konuşan kaynaklar, bu tür yaralanmaların ancak kendilerini asan ya da başkası tarafından boğulan insanlarda görülebileceğini söyledi.

    Haberde "Bu türden kırıklar kendilerini asanlarda ortaya çıkabilir. Ama boğularak öldürülenlerde daha yaygındır" görüşü aktarıldı.

    Otopsi yapılmış olmasına rağmen, meşhur hedge-fon yöneticisinin ölüm nedeni henüz resmen açıklanmadı.

    Dün NBC News, Epstein'ı gözetlemekle görevli iki gardiyanın intihar sırasında uyuyor olabileceğini duyurdu. 

    NBC News'a konuşan kaynaklar, gardiyanların Epstein'ı 30 dakikada bir hücresinde kontrol ediyor gibi gözükmek için kayıt girişlerinde sahtecilik yapıldığından şüphelendiğini söyledi. 

    Son haberlere göre Epstein cesedinin bulunmasından 1-2 saat önce ölmüştü. 

    Salı günü CBS News, 66 yaşındaki milyarder işadamının kendini asmış halde bulunduğu hücreden gardiyanların "Epstein, nefes al, nefes al" diye bağırma seslerinin duyulduğunu haberleştirmişti.  

    The New York Post gazetesine göre Epstein yataktan çıkardığıçarşafla kendini astı ve kendini boğmak için yere düz çöküp öne doğru eğildi. 

     

    Epstein'ın temmuz sonunda 'intihar girişimi' diye haberleştirilen şekilde boynunda izlerle baygın bulunmasının ardından intihar gözetimine alındığı belirtilmişti. Ama 10 Ağustos'taki ölümünden önce avukatları intihar gözetiminden çıkarılmasını talep etmişti.

     

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