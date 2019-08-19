Shell, işçileri, Trump'ın konuşmasına katılmaya mecbur bırakmış: Gelmeyen 700 dolarlık günlük ücretini alamaz

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Royal Dutch Shell’in inşaatı devam eden petrokimya tesislerini 13 Ağustos'ta ziyaret eden Başkan Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada 5 bin işçinin hazır bulunması dikkat çekerken, katılımın gönüllü olmadığı ortaya çıktı.

Pittsburgh Post-Gazette, Shell'in işçilere "Ya Trump'ın konuşmasını dinlersiniz ya da günlük ücretinizi alamazsınız" restini çektiğini yazdı.

Trump'ın 6 milyar dolarlık yatırım yapılan tesislerde incelemelerde bulunmasından bir gün önce Shell'in sendika liderlerine gönderdiği uyarı notunun yüklenici tarafından işçilere aktarıldığı belirtildi.

GÜN BOYU YEMEK YEMEDEN AYAKTA

Buna göre işçilere "Katılımınız zorunlu değildir" denilmekle birlikte sadece sabah 7'de gelip kartlarını geçirecek ve öğle saatleri boyunca öğle yemeği yemeden ayakta duracak olanlara günlük ücretlerinin ödeneceği söylendi.

They point out you can't protest or #resist #boycottshell if you never want your boss to do this to you https://t.co/MM3RkzNopp — Gutter Punk (@LofihiProd) August 18, 2019

FAZLA MESAİ HAKKINI DA KAYBETTİLER

İşçilere "KARTLARINI TARATMAYANLARA ÖDEME YOK" yazısı eşliğinde talimat verildi.

Post-Gazette'ye göre Trump'ın konuşmasına katılmamayı tercih eden işçiler mazeretli ama ücretsiz devamsızlık kapsamında değerlendirildi ve o hafta fazla mesaiye hak kazanamadı.

It’s sad to see that @realDonaldTrump needs to build a crowd by forcing union workers to choose between attending his speech or losing overtime pay.https://t.co/0eWJcCawLY — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 17, 2019

HER TÜRLÜ PROTESTO YASAK

Katılmayı tercih eden işçilere işçilere bağırmak, slogan atmak, protesto etmek gibi direniş olarak algılanabilecek hiçbir eyleme göz yumulmayacağı belirtilirken sendikaların iyi niyet gösterisi yapmak istediği ve işyerinin sendika temsilcileri ile işçi şeflerinin de bunu kabul ettiği ileri sürüldü.

İşyerindeki sendika temsilcileri, bir işçinin gündeliğinin ücret, prim ve şehir dışından işçilerin harcırahı dahil 700 doları bulduğunu belirtti.

Your job today is to stand for hours and cheer for Dear Leader.



Can't I just come to work and do my regular job?



No. You must stand and pretend you like Dear Leader or no pay.



And if he says something evil or racist?



No booing!#EmptySeatMAGATour https://t.co/I7ZhQWp2Kp — Richard Hine (@richardhine) August 17, 2019

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEDİĞİ RESMİ ETKİNLİK

Sendika temsilcileri, Trump'ın ziyaretiyle ilgili bu düzenlemeler hakkında kendilerine danışılmadığını söyledi.

2020 başkanlık seçimi için kampanya yürüten Trump'ın Shell tesislerine ziyareti 'siyasi değil, resmi etkinlik' olarak açıklandı ve vergi mükellefleri tarafından finanse edildi.

Ancak bir saatten uzun süren konuşması tam bir siyasi mitinge dönüştü.

Mandating employees to attend a political rally while holding their livelihood over their head as leverage ... how completely un-American ... further proof that @realDonaldTrump doesn’t give two-sh*ts about the working class in this country ... https://t.co/g795Hmvuwv — Kurt Bardella (@kurtbardella) August 17, 2019

SENDİKALARA 'BANA OY VERİN' BASKISI

Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Senatör Elizabeth Warren ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a sözlü saldırılar düzenleyen Trump, Demokrat Partililer seçilirse işçilerin işsiz kalacaklarını iddia edip sendikalara kendilerini desteklemesi çağrısı yaptı.

İşçilere "Sendika liderleriniz beni desteklemiyorsa onları oylarınızla görevden gönderin, çünkü işlerini yapmıyorlar" diye seslenen Trump, hala inşaat halindeki tesisin de kendi eseri olduğunu öne sürdü. Oysa yapım kararı 2012 yılında Trump'ın selefi Barack Obama görevdeyken açıklanmıştı.