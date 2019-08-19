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15:36 19 Ağustos 2019
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    Donald Trump Shell'in Pennsylvania Petrokimya Tesisi'nde işçilere hitap ederken

    Shell, işçileri, Trump'ın konuşmasına katılmaya mecbur bırakmış: Gelmeyen 700 dolarlık günlük ücretini alamaz

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ABD
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    ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Royal Dutch Shell’in inşaatı devam eden petrokimya tesislerini 13 Ağustos'ta ziyaret eden Başkan Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada 5 bin işçinin hazır bulunması dikkat çekerken, katılımın gönüllü olmadığı ortaya çıktı.

    © REUTERS / YURI GRIPAS
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    Pittsburgh Post-Gazette, Shell'in işçilere "Ya Trump'ın konuşmasını dinlersiniz ya da günlük ücretinizi alamazsınız" restini çektiğini yazdı. 

    Trump'ın 6 milyar dolarlık yatırım yapılan tesislerde incelemelerde bulunmasından bir gün önce Shell'in sendika liderlerine gönderdiği uyarı notunun yüklenici tarafından işçilere aktarıldığı belirtildi. 

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    Buna göre işçilere "Katılımınız zorunlu değildir" denilmekle birlikte sadece sabah 7'de gelip kartlarını geçirecek ve öğle saatleri boyunca öğle yemeği yemeden ayakta duracak olanlara günlük ücretlerinin ödeneceği söylendi. 

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    İşçilere "KARTLARINI TARATMAYANLARA ÖDEME YOK" yazısı eşliğinde talimat verildi. 

    Post-Gazette'ye göre Trump'ın konuşmasına katılmamayı tercih eden işçiler mazeretli ama ücretsiz devamsızlık kapsamında değerlendirildi ve o hafta fazla mesaiye hak kazanamadı. 

    HER TÜRLÜ PROTESTO YASAK

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    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    Katılmayı tercih eden işçilere işçilere bağırmak, slogan atmak, protesto etmek gibi direniş olarak algılanabilecek hiçbir eyleme göz yumulmayacağı belirtilirken sendikaların iyi niyet gösterisi yapmak istediği ve işyerinin sendika temsilcileri ile işçi şeflerinin de bunu kabul ettiği ileri sürüldü. 

    İşyerindeki sendika temsilcileri, bir işçinin gündeliğinin ücret, prim ve şehir dışından işçilerin harcırahı dahil 700 doları bulduğunu belirtti. 

    VERGİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEDİĞİ RESMİ ETKİNLİK

    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Sendika temsilcileri, Trump'ın ziyaretiyle ilgili bu düzenlemeler hakkında kendilerine danışılmadığını söyledi. 

    2020 başkanlık seçimi için kampanya yürüten Trump'ın Shell tesislerine ziyareti 'siyasi değil, resmi etkinlik' olarak açıklandı ve vergi mükellefleri tarafından finanse edildi.

    Ancak bir saatten uzun süren konuşması tam bir siyasi mitinge dönüştü.  

    SENDİKALARA 'BANA OY VERİN' BASKISI

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Senatör Elizabeth Warren ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a sözlü saldırılar düzenleyen Trump, Demokrat Partililer seçilirse işçilerin işsiz kalacaklarını iddia edip sendikalara kendilerini desteklemesi çağrısı yaptı.

    İşçilere "Sendika liderleriniz beni desteklemiyorsa onları oylarınızla görevden gönderin, çünkü işlerini yapmıyorlar" diye seslenen Trump, hala inşaat halindeki tesisin de kendi eseri olduğunu öne sürdü. Oysa yapım kararı 2012 yılında Trump'ın selefi Barack Obama görevdeyken açıklanmıştı.

    Etiketler:
    ücret, katılım, işçi, Konuşma, Donald Trump, Petrokimya, Royal Dutch Shell, Pennsylvania, ABD
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