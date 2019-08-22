Pompeo, Danimarkalı mevkidaşıyla 'Grönland'ı görüştü

Ortagus, görüşmede iki ülke arasında 'Grönland dahil olmak üzere'Arktik bölgesindeki işbirliğini işbirliğini artırma olasılığının tartışıldığını belirtti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.
Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz" açıklamasını yapmıştı.
Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için 'bunun absürt bir tartışma konusu' olduğu değerlendirmesini yaparak, adanın satılık olmadığını yinelemişti. Frederiksen, "Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)