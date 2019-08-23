Kaliforniya'da özel jet kalkış sırasında alev aldı

Kaliforniya eyaletindeki Oroville Havalimanı’nda dün Cessna Citataion Excel Tipi özel jet kalkış sırasında alev aldı.
Uçakta bulunan 8 yolcu ve 2 pilot olaydan yara almadan kurtuldu.
Oroville’den Oregon’daki Portland Uluslararası Havaalanı’na gitmek için havalanan uçak, yangının ardından hurdaya döndü.
All 10 people on a small jet escaped injury Wednesday after the pilot aborted takeoff at Oroville Municipal Airport in Northern California. The jest went off the runway and caught fire.— FOX26 News (@KMPHFOX26) August 21, 2019
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(Video: CHP Oroville) pic.twitter.com/VnkZaBLS0c
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