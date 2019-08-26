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12:50 26 Ağustos 2019
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    Türk yayıncının '11 Eylül' yorumu ABD’de tepki çekti: Aptal olmayın, Bin Ladin'e silah verdik ve onu eğittik

    Twitter
    ABD
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    ABD’de yaşayan 'YoungTurks' TV programının içerik üreticilerinden olan Hasan Piker’in sosyal medyada 11 Eylül saldırılarına dair yaptığı paylaşım, ABD medyasında tepki çekti. Piker, canlı yayında "ABD 11 Eylül'ü hak etti" dedi.

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    YoungTurks TV programı ile tanınan ve sosyal medya platformu Twitch üzerinden canlı yayınlar yapan Hasan Piker, sosyal medyada ABD'nin dış politikasını eleştirdi. 

    Piker, "ABD 11 Eylül'ü hak etti. ABD'nin dış politikadaki kararları 11 Eylül'e yol açtı. Bu 2001'de söylenecek tartışmalı bir şeydi. Aptal olmayın. Bin Ladin'e silah verdik ve onu eğittik. 11 Eylül’den çok önce bölgeyi dengesizleştirdik. Şimdi, Dan Crenshaw'ın bu klipte haklı göstermeye çalıştığı bu sürekli savaşta sıkışıp kaldık. Tam da bu tür bir tavır, yurtdışında binlerce genç erkek ve kadını ölüme gönderdi" dedi.

    © DHA /
    Hasan Piker'in Twitter paylaşımı

    'FOX NEWS’TE TARTIŞILDI'

    Hasan Piker’in Twitch üzerinde tek gözünü kaybeden eski asker ve Texas Kongre Üyesi Dan Crenshaw’ı eleştirmesi ve sosyal medyadaki beyanları üzerine, Fox News, Piker hakkında yaptığı haberi ‘Liberal sunucu, savaş yarası için Crenshaw ile alay etti’ başlığı ile yayınladı.

    ​Öte yandan, söz konusu açıklamaları üzerine Piker'in Twitch hesabının kapatıldığı belirtildi.

    Piker'in paylaşımı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından da tepkiyle karşılandı. 

    Bir kullanıcı, "Amerikalı olsun ya da olmasın, ABD'nin 11 Eylül'ü hak ettiğini söyleyen kim varsa ABD'nin düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    Twitter, canlı yayın, Komplo teorisi, 11 Eylül Saldırıları, 11 Eylül, ABD
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