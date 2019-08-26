Trump'a bile 'saçma' geldi: 'Kasırgaları nükleer silahlarla vuralım' demedim

Pek çok kişi tarafından ‘inanılır’ bulunan haberin yayılması üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump, “Kıyılara ulaşmadan önce büyük kasırgaları nükleer silahlarla vurmak istediğime dair Axios tarafından yapılan haber saçma. Bunu asla söylemedim. Sadece daha fazla FAKE NEWS (sahte haber)” ifadelerini kullandı.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2019

​İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin Axios adlı siteye dayanarak verdiği habere göre Trump’ın, ulusal güvenlik danışmanları ve iç güvenlik yetkililerinin bulunduğu bir toplantıda, kasırgaları ülkesine ulaşmadan 'kaynağında nükleer bomba ile vurmayı' önerdiği öne sürülmüştü.

Bu iddiaya göre Trump, "Buldum, buldum. Neden nükleer bombalarla vurmuyoruz? Bunlar (kasırgalar) Afrika açıklarında oluşmaya başlıyor. Atlas Okyanusu'na doğru ilerlerlerken neden kasırganın gözünün içine bir bomba bırakıp dağıtmıyoruz? Bunu neden yapamıyoruz?" diye sormuştu.