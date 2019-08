ABD'de 19 eyaletten göçmenlere yönelik 'süresiz gözaltına' karşı dava

ABD'de 19 eyalet, Trump yönetiminin göçmen çocukların gözaltı süresini sınırsız hale getirecek düzenlemeye karşı dava açtı.

Trump yönetiminin, ülkeye yasa dışı yollarla giren ailelerin gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan mahkeme kararını yürürlükten kaldırarak yerine, süresiz gözaltı öngören yeni düzenleme getirmeye hazırlandıklarını açıklamasının ardından, eyalet yönetimlerinden tepki geldi.

ABD'nin 19 eyaletinin başsavcıları, Trump yönetiminin bu düzenlemesine karşı dava açtıklarını duyurdu.

Kalifornia Başsavcısı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, göçmen çocukların zarar görmesini istemediğini belirterek, davayı Massachusetts Başsavcısı Maura Healey ile açtıklarını ifade etti.

Washington Başsavcısı Bob Ferguson da çocukların gereğinden uzun süre gözaltında tutulmasının ruhsal ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.

Düzenlemeye karşı mahkemeye başvuran diğer eyaletler ise; Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington ve District of Columbia.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen ailelerin yasal gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan ve 'Flores Uzlaşması' olarak bilenen mahkeme kararının göçmen sorunu konusunda yasal boşluk yarattığını belirtmişti.

McAleenan, söz konusu mahkeme kararı yerine, göçmen ailelerin süresiz olarak gözaltında tutulmasını öngören yeni bir düzenleme getireceklerini duyurmuştu.