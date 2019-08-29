Trump'ın internet sitesi hata verince Clinton'un fotoğrafı çıkıyor: Olmayan bir şeye bakıyorsunuz

ABD Başkanı Donald Trump'ın internet sitesi Hillary Clinton'u 'trolledi'. Siteye giriş yapan kullanıcılar, Clinton'un fotoğrafıyla birlikte yayınlanan "Olmayan bir şeyi arıyorsunuz" mesajıyla karşılaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, internet sitesi üzerinden 2020 yılında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Hillary Clinton'un fotoğrafını hata sayfasında yayınladı.

İnternet sitelerinde, içerikte olmayan bir sayfaya girilmeye çalışılması halinde yayınlanan '404' hata mesajı, Trump'ın sitesinde Clinton'un fotoğrafıyla birlikte yer alıyor.

Doğru yazılışı 'www.donaldjtrump.com' olan site isminin yanına 'donaldjtrump.com/greenland' olmayan bir kısım ismi eklendiğinde, kullanıcılar Clinton'un fotoğrafıyla birlikte yayınlanan "Olmayan bir şeyi arıyorsunuz" mesajıyla karşılaşıyor.

Ayrıca bu cümle, İngilizcede "Olmayan bir şeye bakıyorsunuz" anlamına da geliyor.

Tarayıcının adres kısmında da, '404 Not found' (içerik bulunamadı') ifadeleri yer alıyor.

Trump'ın sitesinde zamanında eski ABD Başkanı Barack Obama için de benzer bir şey yapılmıştı.

2017 yılında da, ABD Başkanının internet sitesinin hata sayfasında yer alan "Bir şeyler ters gitti, sorunu çözmeye çalışıyoruz" mesajı "Bir şeyler ters gitti, Obama'nın aksine, sorunu çözmeye çalışıyoruz" mesajıyla değiştirilerek yayınlanıyordu.