Trump kasırga haritasında yanlışlıkla Alabama'yı da 'tehlike altında' diye gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Dorian kasırgasına dair verdiği brifingde kasırganın izlediği güzergahı gösteren bir haritayı sundu. Söz konusu haritada, günler içerisinde kasırganın etkisi altına girmesi beklenen eyaletler arasında Alabama da yer aldı, meteorolojistler ise Alabama'da böyle bir riskin bulunmadığını söylüyor.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Dorian kasırgasındaki güncel duruma dair bilgi verdi. Açıklamasını internet üzerinden de paylaşan ABD Başkanı, "Florida'da şanslıydık, oldukça, oldukça şanslı. Asıl tablomuza göre kasırga Florida'yı direkt olarak vuracaktı" dedi.

"(Kasırga) diğer bir çok eyaleti de etkileyecekti. Fakat bu ilk tabloydu. Sadece Florida'yı değil, Georgia'yı da vuracak olduğunu görüyoruz. Körfeze doğru ilerleyecekti, bu ilk aşamada böyle öngörülmüştü" diyen Trump, kasırganın yön değiştirerek kıyı boyunca kuzeye doğru bir yol izlediğini ifade etti.

Ancak Trump'ın kullandığı güncel olmayan haritada, mevcut durumda güzergahını kuzeye kaydıran kasırganın etkileme riski altında bulunmayan Alabama eyaleti de yer alınca, olay sosyal medya kullanıcılarının gündemine düştü.

The August 29 11am @NHC_Atlantic path of #HurricaneDorian and the #coneofuncertainty and @realDonaldTrump being briefed that am with that same graphic. Sadly, someone else must’ve then shown him this erroneous sharpied addition to the cone that included Alabama pic.twitter.com/ZSH3ehohaV — Al Roker (@alroker) September 4, 2019

​'SUÇ İŞLEDİ'

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, 'ABD federal kanunlarına göre hava durumu konusunda yanlış bilgilendirme yapmak ve bunu bir yetkili olarak açıklamanın suç olduğunu, Trump'ın da tam olarak bunu işlemiş olduğunu' dile getirdi.

It is a violation of federal law to falsify a National Weather Service forecast and pass it off as official, as President Trump did here.



18 U.S. Code § 2074: https://t.co/jvROnpSJLI pic.twitter.com/TnIuvZRJoS — Dennis Mersereau (@wxdam) September 4, 2019

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Alabama'yı da kasırga tehlikesi altındaki şehirler arasında sayan Trump'a bir sosyal medya kullanıcısı "Alabama mı? Daha önce hiç ABD haritasına baktın mı?" diye sordu.

Alabama? Have you ever looked at a map of the US before? pic.twitter.com/b9cXP921gb — Puff Dragon (@PuffDragon11) September 1, 2019

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