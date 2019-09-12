Trump, Çin'e ek gümrük vergisi kararını erteledi

ABD Başkanı Trump, geçen ay eylül ayından itibaren 250 milyar dolar değerindeki Çin ürününe ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları sebebiyle bu kararın 1-15 Ekim tarihlerinden sonra geçerli olacağını söyledi.

Trump, bunun bir 'iyi niyet göstergesi' olduğunu ileri sürdü.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019

ABD Başkanı, dün Pekin'in iki hafta içinde başlayacak olan ticaret görüşmeleri öncesinde bazı ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini kaldırarak 'büyük bir adım' attığını ifade etmişti.