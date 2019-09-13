ABD Dışişleri'nden İngiltere'ye: İran rejimi sizi kandırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Adrian Darya 1 tankerinin Suriye'ye petrol taşımasının verilen taahhütlere saygısızlık olduğunu ve bunun, İran'ın 'güvenilmez' olduğunu gösterdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, temmuz ayında İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından alıkonulan ve geçen ay serbest bırakılan Adrian Darya 1 (eski adıyla Grace 1) tankerinin Suriye'ye petrol taşıdığı iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Ortagus, düzenlediği basın toplantısında, "Bence bunun, uluslararası toplumdaki dostlarımız için önemi, İran rejimi tarafından kandırıldığınızı ve yanıltıldığınızı not etmektir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü, "İran rejimi sözünü tutmadı ve Esad rejiminin yaygın şiddet, ölüm ve yıkımla karşı karşıya kalan Suriye halkına yönelik acımasızlığını körükleme niyetinde görünüyor" ifadelerini kullandı.

Yaşananın 'İran'ın 40 yıldır söylediği yalanlar arasında yer aldığını' dile getiren Ortagus, "Aldatmacaları ve tutulmayan sözleri sadece uluslararası topluma değil, İran halkına da yöneliktir" diye konuştu.

Associated Press (AP) tarafından geçen hafta yayımlanan uydu görüntülerinde Adrian Darya 1'in Suriye'nin Tartus limanına demirlediği görülmüştü. Tankerin taşıdığı petrolü limandaki bir deniz terminaline boşalttığı iddia edilmişti.

İngiltere, İran'ın taahhütlerini ihlal ettiğini, geminin Suriye'ye petrol aktardığını açıklamış, İran'ın Londra Büyükelçisi'ne protesto notası vermişti.

Financial Times (FT) gazetesinde geçen hafta yer alan bir haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran Eylem Grubu Başkanı Brian Hook'un Adrian Darya 1'in kaptanına, tankeri ABD'nin ele geçirebileceği sulara getirmesi karşılığında rüşvet teklif ettiği öne sürülmüştü.

Adrian Darya 1 ve kaptanı, şuan ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım listesinde yer alıyor.