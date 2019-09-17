Trump: Ruhani ile görüşmeyi düşünmüyorum

Washington-Tahran hattında, Suudi Arabistan'daki petrol sahalarına düzenlenen saldırılar sonrası yaşanan kriz devam ederken ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle ikili görüşme gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ay sonunda düzenlenecek Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantıları esnasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini belirten Trump, "Onunla görüşmeyi düşünmüyorum, onların henüz hazır olmadığını düşünüyorum, ama olacaklar. Hiçbir şeyi gözardı etmiyorum, ama onunla görüşmeyi tercih etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump said he doesn’t want to meet with Iranian President Hassan Rouhani at a summit next week in New York https://t.co/t5HKM2NmX6 — Bloomberg (@business) September 17, 2019

Geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait Abkayk ve Hureys petrol sahalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ı suçlamıştı.