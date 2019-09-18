ABD'li Senatör Graham: Aramco tesislerine yapılan saldırı savaş eylemi, kararlı bir yanıtı hak ediyor

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Graham, bu türden sofistike bir saldırının ancak İran'daki 'şeytani rejimin' talimatıyla gerçekleştirilebileceğinin 'açık' olduğunu öne sürdü.
Graham, paylaşımında "Bu tam anlamıyla bir savaş eylemi ve amaç, İran saldırganlığına karşı apaçık kaybedilen caydırıcılığın yeniden sağlanması olmalıdır" dedi.
Washington'un cevaben İran'ın petrol rafinerilerine yönelik bir saldırıyı göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen ABD'li Senatör, Trump'ın haziran ayında Basra Körfezi'nde bir ABD drone'unun düşürülmesi olayındaki 'ölçülü yanıtının' İran tarafından bir 'zayıflık işareti' olarak görüldüğünü belirtti.
The measured response by President @realDonaldTrump regarding the shooting down of an American drone was clearly seen by the Iranian regime as a sign of weakness.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 17, 2019
ABD Başkanı Trump ise, Graham'a verdiği yanıtta "Hayır Lindsey! Bu yalnızca bazı insanların anlamadığı bir güç göstergesiydi" ifadelerine yer verdi.
No Lindsey, it was a sign of strength that some people just don’t understand! https://t.co/EU8AvfH7j9— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019
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