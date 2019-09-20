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15:50 20 Eylül 2019
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    Meksika duvarı inşaatını yerinde inceleyen ABD Başkanı Donald Trump, Korgeneral Todd Semonite (en sağda) tarafından güvenlik teknolojisi hakkında bilgi vermemesi yönünde uyarıldı.

    ABD'li komutan, Trump'ı duvar teknolojisi hakkında gevezelik yapmaması için uyardı

    © REUTERS / TOM BRENNER
    ABD
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    Baş seçim vaadi olan Meksika sınırına duvar inşaatını ziyaret eden ABD Başkanı, gazetecilere kullanılan güvenlik teknolojisini övmeye kalkınca, komutandan "Bundan söz etmemeniz daha mantıklı olur" uyarısı aldı.

    © REUTERS / Leah Millis
    Trump, yabancı bir lidere 'öyle bir vaatte' bulundu ki, bir istihbaratçı tarafından resmen ihbar edildi
    ABD istihbarat servislerini gammazlıklarıyla diken üstünde tuttuğu iddialarıyla sürekli haber olan Başkanı Donald Trump Kasım 2016 başkanlık seçimi kampanyasından beri dilinden düşürmediği Meksika sınırına duvar inşaatını ziyaretinde gereğinden fazla konuştuğu için asker uyarısı işitti. 

    Trump'ın hızla ilerleyen duvar inşaatına ziyareti sırasında ABD ordusu mühendisler birliğinin komutanıyla arasında geçen konuşma, sosyal medyada gündem oldu. 

    San Diego’s Otay Mesa bölgesinde gazetecilere duvar hakkında açıklama yapan Trump, duvardan kablo geçirerek birilerinin geçmeye çalışıp çalışmadığını saptayacaklarından söz etti.

    Trump'ın daha ayrıntılı bilgi vermesi için yanına çağırdığı Korgeneral Todd Semonite ise duvar inşaatında kullanılan teknolojiyi açık etmemenin daha iyi olacağı yönünde ABD Başkanı'nı uyarmak zorunda kaldı. 

    Komutanın "Efendim bu konuyu konuşmamak daha mantıklı olur" diyerek daveti reddetmesi üzerine Trump "Tamam. Bunu sevdim, harika bir yanıttı. Size sadece kablolu olduğunu söyleyeceğim" karşılığını verdi.

    Ama duvarın güvenlik teknolojisiyle ilgili ayrıntıları anlatmaya devam etti.

    'Birinci sınıf güvenlik sistemi' diye nitelediği duvarın bir kesitine adını yazıp imza da atan Trump'ın güvenlikle ilgili boşboğazlık yaparken yakalanması, Twitter'da yine hakaretengiz eleştirilerin hedefi haline gelmesine yol açtı. 

    Trump yönetiminin 3 milyar dolarlık bütçe aktardığı 300 kilometrelik sınır duvarı inşaatının 100 kilometrelik bölümü tamamlandı.

    Etiketler:
    general Todd Semonite, ABD ordusu mühendisler birliği, San Diego, duvar, sınır, Meksika, ABD
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