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02:21 25 Eylül 2019
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    Macron'dan ABD ve İran'a çağrı: Görüşme zamanı geldi

    © REUTERS / Carlo Allegri
    ABD
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "ABD, İran, nükleer anlaşmayı imzalayan ülkeler ve bölge güçleri arasında görüşmeler yapılmasının zamanı geldi" dedi.

    ABD - İran
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD ve İran arasında yanlış değerlendirme veya orantısız karşılık nedeniyle çatışma riski olduğunu belirterek, "ABD, İran, nükleer anlaşmayı imzalayan ülkeler ve bölge güçleri arasında görüşmeler yapılmasının zamanı geldi" dedi.

    Macron, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuştu.

    İklim değişikliğiyle yeterince mücadele edilmediğini belirten Macron, Ortadoğu bölgesindeki tansiyonun son aylarda yükseldiğini ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırının güvenlik durumunu değiştirdiğini ifade etti.

    Macron, "Bugün bölgede yanlış değerlendirme veya orantısız karşılık nedeniyle çatışma çıkma riski var. Barış, giderek kötüleşen güvenlik durumunun tehditi altında ve bunun tüm bölge için daha ağır sonuçları olacak. ABD, İran, nükleer anlaşmayı imzalayan ülkeler ve bölge güçleri arasında görüşmeler yapılmasının zamanı geldi" diye konuştu.

    İran bayrağı
    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
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    Macron, bu görüşmelerin bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamayı, Yemen'deki krizi sonlandırmayı ve ekonomik yaptırımları kaldırmayı amaçlaması gerektiğini vurguladı.

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye ile ilgili açıklamarından memnun olduğunu anlatan Macron, İdlib'deki durumu endişeyle izlediğini belirtti.

    Macron, Suriye'de kalıcı siyasi bir çözümün bulunması için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

    © AA / Fatih Aktaş
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    Libya konusunda uluslararası bir konferansa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, uluslararası sorunların milliyetçilikle çözüleceğine inanmadığını kaydetti.

    Macron, 10 Ekim'de Fransa'nın Lyon kentinde AIDS ile mücadele konusunda bir toplantının düzenleneceğini duyurdu.

    Emmanuel Macron, iklim değişikliği ile mücadele etmek için ülkelerin siyasi öncelikleri nedeniyle iklim sorununa kayıtsız kalmaması gerektiğini bildirdi.

    Etiketler:
    BM Genel Kurulu, Görüşme, Emmanuel Macron, Fransa, İran, ABD
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