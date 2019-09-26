Mahkeme, Bijan Rafiekian hakkındaki 'Türkiye adına casusluk' suçlamasını düşürdü: Delillere aykırı

ABD'de federal mahkeme, 'Fethullah Gülen'in iadesi için Türkiye adına yasa dışı lobi faaliyeti yürütmekten' suçlu bulunan Bijan Rakiekian hakkındaki jüri hükmünü bozdu. Mahkeme, jüri kararının 'delillere aykırı olduğunu' açıkladı.

ABD Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi Yargıcı Judge Anthony Trenga, Rafiekian’ın Ankara’nın yönlendirmesi ve kontrolü dahilinde Türkiye adına gizli ajan olarak hareket ettiğinin savcılar tarafından kanıtlanamadığını belirtti.

Reuters’ın haberine göre Trenga, 39 sayfalık kararında, jüri tarafından verilen hükmün delillere aykırı olduğuna dikkat çekti.

ABD Başsavcılık ofisi sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada ise, Trenga'nın kararının incelendiği belirtildi.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in iş ortağı olan İran ve ABD vatandaşı Rafiekian, 23 Temmuz’da Virginia'da görülen davada jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Geçen yıl aralık ayında Türk ve Hollandalı işadamı Ekim Alptekin ile birlikte hakkında dava açılan Rafiekian’a yabancı bir hükümetin temsilcisi olarak komplo kurma, Adalet Bakanlığı’na yalan beyanda bulunma ve yabancı bir ajan olarak faaliyet gösterme suçlamaları yöneltiliyordu.

Ekim Alptekin ise, kendisine konuyla ilgili yöneltilen suçlamayı kabul etmiyor.

Avukat Mark MacDougall, "Bijan ve ailesi rahatladı ve hayatlarına devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorlar" dedi.