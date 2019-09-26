Pompeo: Suriye'de 19 Mayıs'ta kimyasal silah olarak klor gazı kullanıldığı sonucuna vardık

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yürütülen soruşturmalar sonucu Suriye hükümetinin 19 Mayıs'ta 'kimyasal silah olarak klor gazı kullandığı' sonucuna ulaştıklarını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD tarafından Mayıs 2019'da İdlib'de kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddialar hakkında yürütülen çalışmanın sonuna gelindiğini duyurdu.

Pompeo, çalışmalar sonucu Suriye hükümetinin bu dönem 'kimyasal silah olarak klor gazı kullandığını' ileri sürdü.

Pompeo yaptığı açıklamada, "Beşar Esad rejimi, bazıları savaş suçları olmak üzere insanlığa karşı suçlar seviyesine yükselen sayısız acımasızlıktan sorumlu. Bugün ABD, Esad rejiminin 19 Mayıs’ta kimyasal silah olarak klor gazı kullandığı sonucuna vardı" ifadelerini kullandı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Müdürü'nün temmuz ayında Birleşmiş Milletler’e (BM) sunduğu raporda, Suriye’de kimyasal silah üretilen 27 tesisin tümünün imha edildiği doğrulanmıştı.