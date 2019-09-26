Pompeo: Suriye'de 19 Mayıs'ta kimyasal silah olarak klor gazı kullanıldığı sonucuna vardık

Pompeo, çalışmalar sonucu Suriye hükümetinin bu dönem 'kimyasal silah olarak klor gazı kullandığını' ileri sürdü.
Pompeo yaptığı açıklamada, "Beşar Esad rejimi, bazıları savaş suçları olmak üzere insanlığa karşı suçlar seviyesine yükselen sayısız acımasızlıktan sorumlu. Bugün ABD, Esad rejiminin 19 Mayıs’ta kimyasal silah olarak klor gazı kullandığı sonucuna vardı" ifadelerini kullandı.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Müdürü'nün temmuz ayında Birleşmiş Milletler’e (BM) sunduğu raporda, Suriye’de kimyasal silah üretilen 27 tesisin tümünün imha edildiği doğrulanmıştı.
Now: Secretary Pompeo holds a press conference in NY after busy #UNGA and announces US has determined Assad regime used chlorine as chemical weapon on May 19 in Idlib. pic.twitter.com/UWZgpu1E4Q— Conor Finnegan (@cjf39) September 26, 2019
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