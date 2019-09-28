Ruhani'den BM Genel Merkezi'ni daha güvenli ülkeye taşıma fikrine destek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nin ABD’nin New York şehrinden daha güvenli başka bir yere taşınması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, New York'taki basın toplantısında, "Bu önemli bir karar. Eğer bize sorarlarsa BM Genel Merkezi'nin daha güvenli ve daha iyi bir ülkeye taşınmasından yana oy kullanırız" dedi.

BM'nin 'barış evi, iletişim evi' olduğunu vurgulayan İran lideri, "ABD, ev sahibi ülke olarak üstünlüğünden yararlanıp vizeleri sadece istedikleri kişilere veremez" diye ekledi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rus heyetine vize vermemesi nedeniyle yaşanan diplomatik skandalın ardından, BM Genel Merkezi'nin yerinin tartışmaya açılması gerektiğini ifade etmişti.

Lavrov, BM Genel Merkezi'nin taşınacağı yer için Sovyet lideri Josef Stalin'in yaptığı Soçi önerisini hatırlatmıştı.