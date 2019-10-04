New York polisi, aslan inine girip dans eden kadını arıyor: Aslana yaklaşıp 'Bebeğim, seni seviyorum' dedi

New York polisi, hayvanat bahçesinde izinsiz bir şekilde aslanın yaşadığı bölgeye girip dans eden bir kadını aradığını açıkladı.

ABD'de bir kadın, New York'ta bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir aslanın kafesine girip dans ettiği için polis tarafından aranıyor.

New York polisi, kafese giren kadının isminin Myah Autry olduğunu açıkladı.

Autry, aslanın bulunduğu bölgeye girerek dans ettiği görüntüleri internet üzerinden paylaşmıştı.

Kadının, tahta çitlerin üzerinden geçerek aslanın yakınına geldiği ve dans ettiği görülüyor.

Yayınladığı videoda "Ona yakınlaşmak istiyorum" diyen Autry'nin ayrıca aslana yaklaşarak "Bebeğim, seni seviyorum" diye seslendiği görüldü.

Videoda aslanın donup kaldığı görülürken, güvenlik kurallarını ihlal eden kadının daha sonra zürafaların olduğu bölüme de giriş yptığı öğrenildi.

Olayın ardından bir açıklama yayınlayan hayvanat bahçesi ise şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan bu yasadışı ihlal, ciddi yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek bir olaydı. Bariyerler ve kurallar ziyaretçileri, çalışanları ve hayvanları korumak için vardır. Bu tür yasa dışı eylemlerle ilgili olarak sıfır tolerans politikasına sahibiz."

Konuyla ilgili bir ilan yayınlayan New York polisi de, Autry ile ilgili veya nerede olduğuna ilişkin bilgiye sahip olanlardan kendilerine telefon yoluya ulaşmalarını istedi.

Aranan kadının ise daha önce başka bir isimle açtığı sosyal medya hesabından polisle birlikte çektiği bir fotoğrafı paylaştığı görüldü.