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05:57 07 Ekim 2019
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    Joker filminin başrolünde Joaquin Phoenix

    Filmde ‘Joker’ birini öldürünce alkış tutan izleyiciyi, kendisine 'V for Vegas' diyen 'kahraman' salondan dışarı attı

    © Fotoğraf : YouTube
    ABD
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    New York’taki AMC Empire sinema salonuna ‘Joker’ filmi için gelen izleyicilerin bir kısmının, aralarından bir kişinin ekrandaki her cinayet sırasında etrafındakilere tükürüp alkış tutması sonucu paniğe kapılarak salonu terk ettiği öğrenildi.

    Joaquin Phoenix'ın başrolünde olduğu 'Joker' filmi
    © Fotoğraf : YouTube
    Joker filmini gösterecek sinema salonlarında maske yasaklandı
    Daily Mail gazetesinin haberine göre, New York’taki AMC Empire sinema salonuna ‘Joker’ filmi için gelen izleyicilerin bir kısmı, aralarından bir kişinin ekrandaki her cinayet sırasında etrafındakilere tükürüp alkış tutması sonucu paniğe kapılarak salonu terk etti.

    İzleyicilerden biri olan Nathanael Hood, Twitter’den yaptığı paylaşımda, “Bu kişi, New York'taki ‘Joker’ gösterisi boyunca ana karakter birini öldürürken insanlara tüküren ve alkış tutan adam” ifadelerini kullandı.

    ​Daha sonra aynı kullanıcı bir paylaşımda daha bulunarak, güvenlik görevlileri gelinceye kadar salondaki huzuru bozan kişiyi etkisiz hale getiren kişiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

    Paylaşımda, “Bu, kabadayıya sakince karşı koyan ve güvenlik gelinceye kadar durumu kontrol altına alan kişidir. Daha sonra herkes elini sıktı ve kahraman olduğunu söyledi. Adını sorduğumda şu yanıtı verdi: V for Vegas. Hey millet, her kahraman maske takmaz” ifadelerine yer verildi.

    ​New York’taki Times Meydanı’nda bulunan sinema salonunu ziyaretçilerin üçte birinin terk ettiği anlaşıldı. Bazı tanıklar, ismi verilmeyen saldırganın film başlamadan önce sürekli alkol tükettiğini ifade etti: “Film başlamadan önce bir şişe tekilayı boşalttığını gördüm. Bu korkunçtu.”

    Yerel yönetimin açıklamasındaysa, polise bu olayla ilgili ihbarda bulunulmadığı kaydedildi.

    FİLMİN GÖSTERİMİNDEN ÖNCE, SİLAHLI SALDIRI İHTİMALİNE KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

    Batman filminin 'kötü karakteri' Joker'in hikayesini anlatan filmin gösterimi öncesinde, ABD genelinde çok sayıda sinema salonunda silahlı saldırı ihtimaline karşı güvenlik önlemleri arttırıldı.

    'BATMAN' FİLMİNDE KENDİSİNE 'JOKER' DİYEN BİR SALDIRGAN KATLİAM DÜZENLEMİŞTİ

    Joker filminin başrolünde Joaquin Phoenix
    © Fotoğraf : YouTube
    'Batman katliamı' ailelerinden Joker filmine protesto
    Tüm dünyada büyük beğeniyle izlenen Batman serisinin 'The Dark Knight Rises' (Kara Şövalye Yükseliyor) isimli filminin ilk gösteriminde ABD’deki Colorado eyaletindeki Denver kentinde büyük bir silahlı saldırı meydana gelmişti.

    24 yaşındaki, 1.82 boyundaki James Holmes isimli gaz maskesi takan, çelik yelek giyinmiş saldırgan, izleyiciler filmi izlerken önce gaz bombası atarak büyük panik yaratmış, daha sonra bir tüfek ve iki tabancayla sinema ekranın önüne geçerek izleyicilere rastgele ateş açmıştı. Kendisine 'Joker' diyen saldırgan, aralarında Batman serisinin hayranı olan 12 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 12 kişiyi öldürmüş, biri üç aylık bebek olmak üzere en az 59 kişiyi de yaralanmıştı.

     

    Polis tarafından yakalanan saldırgan James Holmes, ilk sorgusunda dengesiz hareketleri ile dikkat çekmişti. Kimliği sorulduğunda Batman serisinin kötü adamına atıfla 'Ben Joker’im' diye yanıt veren Holmes, bir hastanede katliam yapmaya hazırlanan Joker karakteri gibi saçlarını kırmızıya boyamıştı.

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    Etiketler:
    Katliam, Sinema, silahlı saldırgan, Silahlı saldırı, Kahraman, Joker, New York, ABD
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