Trump: NATO üyesi Türkiye Suriye'yi işgal etti, bunu onaylamıyoruz

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, bu sabah NATO üyesi olan Türkiye'nin, "Suriye'yi işgal ettiğini" savunarak, "ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirtmiştir" ifadesini kullandı.

Operasyon bölgesinde herhangi bir Amerikan askerinin olmadığını kaydeden Trump, "Siyaset sahnesine girdiğim ilk günden itibaren bu sonu gelmez ve anlamsız savaşları sürdürmek istemediğimi vurguladım, özellikle de ABD'nin yararına olmayanları. Türkiye sivilleri, Hristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu." değerlendirmesini yaptı.

Trump açıklamasında, "Türkiye, hapisteki tüm IŞİD savaşçılarının bu şekilde kalmasını sağlamaktan ve IŞİD'in herhangi bir şekil veya formda yeniden ortaya çıkmamasından sorumludur. Türkiye'den taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadesine yer verdi.