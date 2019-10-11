ABD'li Senatör Graham: Başkan Trump'ın Suriye kararıyla ilgili endişelerim fazlasıyla gerçek çıkıyor

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörü Lindsay Graham, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı bir kez daha eleştirdi ve "Başkanın Suriye kararıyla ilgili sahip olduğum tüm endişeler fazlasıyla gerçek çıkıyor. IŞİD'in tekrar oluşması başladı" dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, kişisel Twitter hesabında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek "Başkanın Suriye kararıyla ilgili sahip olduğum tüm endişeler fazlasıyla gerçek çıkıyor" diyen Graham, şu ifadeleri kullandı:

➡️ The ability to recruit partners to fight radical Islam in the future has been virtually destroyed.



Mr. President: change course while you still can. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 11, 2019

​"IŞİD'in tekrar oluşması başladı. Ve sadece Avrupa'nın tehdit altında olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gelecekte radikal İslam ile mücadele edecek müttefik bulma yeteneğimiz neredeyse tamamıyla ortadan kalktı. Sayın Başkan, hâlâ imkanınız varken rotanızı değiştirin"