Trump: Türkiye ve Kürtler, IŞİD'li mahkumların kaçmalarına izin vermemeli

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli" dedi.

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin elinde bulunan IŞİD'li tutuklulara ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli" dedi.

"Avrupa, çok sayıda talepten sonra onları (IŞİD'lileri) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecek!" ifadelerini kullandı.

The U.S. has the worst of the ISIS prisoners. Turkey and the Kurds must not let them escape. Europe should have taken them back after numerous requests. They should do it now. They will never come to, or be allowed in, the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bulunan IŞİD'li tutukluların kaçtığı iddiasına ilişkin, "Bu bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı, Batı'yı tahrik etmek istiyor" demişti.