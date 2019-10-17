Trump'tan yeni gaflar: İtalya Cumhurbaşkanına 'Mozzarella' dedi, ABD-İtalya ilişkilerini Antik Roma'ya dayandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni gaflara imza attı. Cumhurbaşkanı Mattarella'ya 'mozarella' diyen Trump, iki ülke arasındaki ilişkinin de 'Antik Roma'ya dayandığını' söyledi. İtalyanca tercümanının söz konusu gaflar karşısındaki bakışları ise viral oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısındaki gafları sosyal medyada gündem oldu.

Mattarella'ya 'mozzarella' diyen Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ortaklığın ise 'Antik Roma'ya dayandığını' söyledi.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu’na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve alay konusu haline geldi.

Welcome to the Splash Zone, Italian Translator. pic.twitter.com/IDaBGd8LkM — John Heilemann (@jheil) October 16, 2019

​'HEPİMİZ TERCÜMANIZ'

Öte yandan, ABD Başkanı söz konusu gaflara imza atarken İtalyanca tercümanın yüz ifadesi de sosyal medyada viral oldu.

Trump'ın gaflarıyla alay eden kullanıcılar, Trump'ın gafları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen tercümanla ilgili olarak "Hepimiz o tercümanız" ifadeleriyle paylaşımlarda bulundu.

Twitter Donald Trump - Tercüman

BEYAZ SARAY DA PAYLAŞTI

Öte yandan, Trump'ın ABD - İtalya ilişkilerini Antik Roma'ya dayandıran sözleri Beyaz Saray Twitter hesabı tarafından da aynı ifadelerle paylaşıldı.