Trump'tan yeni gaflar: İtalya Cumhurbaşkanına 'Mozzarella' dedi, ABD-İtalya ilişkilerini Antik Roma'ya dayandırdı

Mattarella'ya 'mozzarella' diyen Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ortaklığın ise 'Antik Roma'ya dayandığını' söyledi.
Trump, "Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu’na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı" ifadelerini kullandı.
Trump'ın bu sözleri ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve alay konusu haline geldi.
Welcome to the Splash Zone, Italian Translator. pic.twitter.com/IDaBGd8LkM— John Heilemann (@jheil) October 16, 2019
'HEPİMİZ TERCÜMANIZ'
Öte yandan, ABD Başkanı söz konusu gaflara imza atarken İtalyanca tercümanın yüz ifadesi de sosyal medyada viral oldu.
Trump'ın gaflarıyla alay eden kullanıcılar, Trump'ın gafları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen tercümanla ilgili olarak "Hepimiz o tercümanız" ifadeleriyle paylaşımlarda bulundu.
BEYAZ SARAY DA PAYLAŞTI
Öte yandan, Trump'ın ABD - İtalya ilişkilerini Antik Roma'ya dayandıran sözleri Beyaz Saray Twitter hesabı tarafından da aynı ifadelerle paylaşıldı.
President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.— The White House (@WhiteHouse) October 16, 2019
“The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/10Ib2h4O4e
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