CNN'den Trump'ın 'istifa' tweetine yanıt: LOL

CNN Televizyonu Başkanı Jeff Zucker'in, üç gün önce sosyal medyaya düşen gizli kayıtlarda, çalışanlarından, ABD Başkanına karşı azil haberlerine odaklanmasını istediğinin ortaya çıkmasının ardından Trump, CNN'i hedef aldı.

Twitter hesabı üzerinden sık sık açıklama yapmayı huy edinmiş olan Trump, Zucker'ın yakında istifa edeceğine işaret ederek "CNN'in sanal bir sahtekarlık yaptığını öğrendik. Söylentilerde olduğu gibi Zucker kısa süre içinde istifa edecek mi?" şeklinde bir tweet attı.

Twitter kullanıcıları Trump'ın 'istifa etmek' anlamına gelen 'resign' kelimesini yanlış yazmasını ti'ye almaya başlamışken, CNN Sözcüsü Matt Dornic, sosyal medya jargonuyla ABD Başkanına cevap verdi.

Dornic, Trump'a verdiği yanıtta kahkalarla gülmek anlamına gelen 'LOL' (laughing out loud) ifadesini kullandı.

CNN Sözcüsünün bu cevabı kısa sürede viral oldu.

lol — Matt Dornic (@mdornic) October 15, 2019

​Dornic'in ardından ünlü girişimci Christian Sanz da Trump'a benzer anlama gelen 'LMAO' diyerek cevap verdi.

Lmao — Christian Sanz (@csanz) October 16, 2019

​Kendisini 'gerilla gazeteci' olarak tanıtan James O'Keefe isimli bir twitter hesabından 'CNN'i ifşa et' etiketi ile Zucker'in ve diğer CNN çalışanlarının gizli ses ve görüntü kayıtları paylaşılmıştı.

Zucker'in, tarihi verilmeyen sabah toplantısında çalışanlarına yönelik yaptığı belirtilen konuşmasının ses kaydında, "Diğerleri umurumda değil, sadece Trump’ın azline odaklanalım" dediği duyulmuştu.