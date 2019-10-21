Pompeo: Trump gerektiğinde Türkiye'ye karşı askeri eyleme geçmeye tamamen hazır

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo CNBC kanalına verdiği demeçte, Trump'ın 'gerektiğinde' Türkiye'ye karşı bir askeri harekât gerçekleştirebileceğini dile getirdi.

"Barışı savaşa tercih ederiz" diyen Pompeo, "Ancak kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump’ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin askeri bir karşılık vermesini gerektirecek 'kırmızı çizgi'leri belirtmeyen Pompeo, "Trump'ın ABD'nin askeri kudretini kullanmayı üstlenip üstlenmeme kararının önüne geçmiş olmak istemediğini" söyledi.

Pompeo ayrıca ekonomik yaptırımların yanı sıra diplomatik yaptırımların da kullanılabileceğini ifade etti.

Röportajda Pompeo, Türkiye ile anlaşmanın hayat kurtardığına tamamen ikna olduğunu söyleyerek anlaşmayı savundu.

Pompeo, "Sadece savaşçıların (Demokratik Suriye Güçleri) yaşamları değil, bölgedeki etnik azınlıkların da" diye ekledi.

Bakan Pompeo şöyle devam etti:

"Müttefiklerimiz aynı şekilde bakıyor. Söz konusu müzakere sürecinde bölge genelindeki etnik azınlıkları Türklerden korumak için gerçek taahhütlerimiz var. Bence yaptığımız iş hayat kurtardı."

ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin istila ettiği Suriye, egemen bir ulus. Kürt dostlarımızla, DSG ile Fırat Nehri'nin yukarısında ve aşağısında beraber çalıştık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Pompeo'nun görüşleri hakkında yorum yapmayı reddetti.