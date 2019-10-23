ABD Senato Çoğunluk Lideri McConnell: NATO üyesi Türkiye'ye yaptırım uygulamak geri tepebilir

ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye yaptırım getirilmesine karşı çıkan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, "Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Ankara ile Rusya'nın yakınlaşması olarak geri tepebilir" dedi.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisinde Türkiye’ye yaptırım getirilmesini isteyen mevzuatına karşı çıktı.

Cumhuriyetçi Parti’nin Kentucky Senatörü McConnell, "Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Ankara ile Rusya'nın yakınlaşması olarak geri tepebilir" ifadelerini kullandı.

McConell, Temsilciler Meclisi'nin aldığı mevzuat kararı ile ABD Senatosu arasında bir bölünme olduğunu gösterdi.

Öte yandan Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisinden önümüzdeki hafta Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda bir oylama yapılacağı aktarıldı.