Jeffrey: Şu anda Suriye'de Rusya ve Türkiye'yle iş birliği yapma niyetindeyiz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington yönetiminin şu anda Suriye'de Türkiye ve Rusya ile işbirliği yapma niyetinde olduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Jeffrey, "Şu anda Türkler ve Ruslar ile çalışacağız. Ayrıca Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içindeki partnerlerimizle çalışacağız. Ancak IŞİD'le mücadeleye devam etmek ve istikrarı sağlamak için Suriye rejimiyle çalışmayacağız" dedi.

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Jeffrey, ABD'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların kalacağını ve Ankara'nın tutumunun değişmemesi halinde yeni yaptırım uygulanmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Jeffrey, yaptırımları bir 'tutum değiştirme aracı' olarak gördüklerini, tutumun değişmesi halinde yaptırımların kaldırılacağını ifade etti.

'TÜRKİYE'YE HAREKATI DURDURMASI İÇİN ASKERİ GÜÇ KULLANMA TEHDİDİNDE BULUNMADIK'

Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki harekatın durdurulması için Türkiye'ye askeri güç kullanma tehdidinde hiçbir zaman bulunmadığını kaydetti.