Kayıt
22:07 24 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Joe Biden

    ABD'de Demokratların 2020 yarışını Biden önde götürüyor

    © AFP 2019 / Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 14
    Abone ol

    ABD'de gelecek yıl kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat aday adayları arasındaki seçimi ülkenin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden önde götürürken, Biden'ı Elizabeth Warren takip ediyor. 

    Democratic U.S. presidential candidate and former Vice President Joe Biden campaigns at a community event in Las Vegas, Nevada, U.S., September 27, 2019. REUTERS/David Becker
    © REUTERS / DAVID BECKER
    Biden, kendisini yolsuzlukla suçlarken azil sürecine uğrayan Trump'a meydan okudu: Hiçbir yere gitmiyorum
    ABD'de 2020 seçimlerinde, Demokrat Parti içerisinde başkanlık aday adayları arasındaki yarış sürüyor.

    Ülkedeki son anketlere göre, Barack Obama döneminin Başkan Yardımcısı Biden ortalama yüzde 27,2 oy oranı ile yarışı önde götürüyor. 

    WARREN, BİDEN İLE FARKI KAPATIYOR

    Öte yandan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise son aylarda Biden ile arasındaki farkı hızla kapatıyor.  Warren şu anda yüzde 21,8 ile yarışın ikinci sırasında yer alırken, son günlerde geçirdiği kalp krizi ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Bernie Sanders'ın ivme kaybettiği görülüyor. 

    Yarışın başlarında Warren ile ikincilik konusunda yakın oranlara sahip olan Sanders şu an yüzde 17,3 ile üçüncü sırada yer alıyor. 

    BİR DEMOKRAT İSİM YARIŞI BIRAKTI

    © AFP 2019 / Jim Watson
    Trump, rakibi Biden hakkında konuştu: Yaptıklarını bir Cumhuriyetçi yapsaydı çoktan elektrikli sandalyedeydi
    Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Tim Ryan bugün yaptığı açıklamada başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

    Nisanda aday adaylığını duyuran ve kampanya döneminde istediğini alamayan Ryan, tekrar Temsilciler Meclisi için aday olacağını ifade etti. 

    Ryan'ın yarıştan çekilmesi ile 2020 için aday adayı olan Demokratların sayısı 18'e düştü. 

     

    İlgili konular:

    ABD'de Demokratlardaki başkan aday adaylığı yarışını Biden önde götürüyor
    Trump, rakip adaylara yüklenmeye başladı: Joe Biden bir projedir
    Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi: 'Bi durun, kendinize gelin'
    Etiketler:
    Elizabeth Warren, ABD Başkanlık Seçimleri, Joe Biden, ABD Demokrat Parti, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İstoki Festivali kapsamında Demre Belediyesi'nde düzenlenen konserden bir kare.
    Antalya’daki İstoki 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nden renkli kareler
    Karikatür
    Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı
    İnfografik
    Türkiye ile Rusya'nın Suriye Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet