WSJ: ABD, Suriye'nin kuzeydoğusuna 500 asker gönderebilir

ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol sahalarının bulunduğu bölgeye 500 asker gönderilmesini öngören bir senaryo üzerinde çalışma yaptığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için bölgede asker bırakabileceklerini açıklamasının ardından ABD basınında konuyla ilgili çeşitli iddialar yer almaya devam ediyor.

Newsweek'in Washington'un 30 Abrams tankı ile asker göndermeyi planladığını yazmasının ardından Wall Street Journal (WSJ), ABD'nin bölgeye 500 asker gönderilmesini öngören bir senaryo üzerinde çalıştığını okurlarıyla paylaştı.

Washington'un Suriye'deki hedeflerinde değişiklik yaptığını ve IŞİD militanlarıyla mücadele yerine petrol yönünden verimli bölgeleri korumaya odaklanma niyetinde olduğunu belirten WSJ, "ABD, petrol yataklarını Suriye'yle ilgili gelecekte yapılacak müzakerelere nüfuz etmek için olası bir koz olarak görüyor" diye vurguladı.

Bu arada Fox News, ağır askeri teçhizatın Deyr ez Zor'da Conoco gaz işleme tesisinin yakınına konuşlandırabileceğini yazdı.

Washington Post da, tankların bölgeye Bradley marka taşıyıcı paletlerle getirilebileceğini kaydetti.

Newsweek'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir üst düzey yetkili, Washington'un yaklaşık 30 Abrams tankını askeri personelle birlikte ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadelede yer alan Kürt güçlerin kontrol ettiği, verimli petrol sahalarının bulunduğu Suriye'nin doğusuna göndermeyi planladığını, bunun için Beyaz Saray'ın onayının beklendiğini ifade etmişti.