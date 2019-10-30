De Niro yine lafını esirgemedi: Trump bir soytarı, budala, bu ülkeyi mahvedecek

Donald Trump’ı bir kez daha hedef alan ünlü aktör Robert De Niro, “O bir salak, bir budala. Bir soytarı. Aptal, pejmürde, tehlikeli. Bu ülkeyi mahvedecek” ifadelerini kullandı.

Donald Trump’ın önde gelen muhaliflerinden olan ABD'li aktör Robert De Niro, bir kez daha sert eleştirilerde bulundu.

GQ dergisinin İngiltere’de yayımlanan versiyonuna konuşan De Niro, Trump’a ‘pislik’ diye seslendi ve ABD’yi mahvedeceğini söyledi.

De Niro, "O, olabileceğini düşündüğümüzden çok daha kötü. Trump’la ilgili her şey, bütün o zırvalıkları ve saçmalıkları, gidişatı belirliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu, rezaletin de ötesinde. O bir pislik. Bu ülkeyi mahvedecek" dedi.

‘Eline kan bulaştı’

Ünlü aktör, Trump’ın ırkçı söylemlerinin giderek daha fazla insan tarafından örnek alındığını ve toplumun da bu gerçeğin farkına varmaya başladığını belirtti.

Bu nedenle ABD’de peş peşe gerçekleşen silahlı saldırılardan Trump’ı da sorumlu tutan De Niro, "Bu saldırganlar deli ama Trump onlara ilham verdi, izin verdi, o başlattı ve cesaretlendirdi" diye konuştu.

ABD’li aktör bu nedenle Trump’ın da ‘eline kan bulaşmış olduğunu’ savundu.

‘Apprentice fanları canavar yarattı’

Donald Trump’ın işadamı olduğu dönemlerde imza attığı ‘The Apprentice’ (Çırak) adlı şov programının hayranları da ünlü aktörün tepkisinden nasibini aldı.

De Niro, “O bir salak, bir budala. Bir soytarı. Aptal, pejmürde, tehlikeli. O aptal şov, The Apprentice, insanlar bunu benimsedi. Bir canavar yarattılar” dedi.

Ünlü aktör daha önce de Trump’ın ‘gerçek bir ırkçı’ olduğunu söylemiş, onu ‘beyaz üstünlüğünü savunmakla’ suçlamıştı.

CBS televizyonunda canlı yayımlanan 72'nci Tony Ödülleri töreninde ise sahneden “ ….tir Trump (F…. Trump)" diye küfretmişti.