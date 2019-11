Trump'ın resmi ikametgahı artık Florida: Milyonlarca dolar vermeme rağmen New York'ta kötü davranılıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ailesinin ve kendisinin ikametgahlarının artık New York yerine Florida olacağını belirterek, "Her yıl (New York) şehre, eyalete ve yerel yönetimlere milyonlarca dolar vergi vermeme rağmen, hem şehrin hem de eyaletin siyasi liderleri tarafından kötü davranılıyorum" açıklamasında bulundu.