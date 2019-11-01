ABD, Rus 'trolleri' Şili'deki protestolara müdahale etmekle suçladı

ABD’li diplomat, “Rusya ile ilgili şunu söyleyebiliriz ki, insanları bu tartışmalardan yararlanıyor ve sosyal medyada trolling yoluyla onları çarpıtıyor, bölünmeyi derinleştirmeye, çatışmayı şişirmeye ve her yerde demokratik tartışmalara engel olarak hareket etmeye çalışıyor. Bu da sorun yaratıyor” diye açıkladı.

Rusya’nın eylemlerinin, tartışmaların olumsuz gidişatına destek olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Rusya’nın genel olarak bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ilgi duyduğunu ileri sürdü. ABD’li diplomat, internetteki bu eylemlerin Rusya hükümetiyle bağlantılı olduğunun belirtileriyle ilgili soruya yanıt vermeyi ise reddetti.

Şili’de son haftalardaki kitlesel protesto gösterileri sıkça polisle arbede ve şiddet olaylarına yol açıyor. Olağanüstü halin ilan edildiği ülkede birkaç gece üst üste sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

ABD düzenli olarak Rusya’yı farklı ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçluyor. Rusya tüm suçlamaları tutarlı olarak reddediyor.