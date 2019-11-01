ABD Dışişleri: Yeni IŞİD liderini araştırıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Sales, IŞİD'in kendi medya kanalı aracılığıyla duyurduğu yeni lideri hakkında açıklamada bulundu.

Gazetecilere verdiği demeçte Sales, geçmişi ve örgüt içindeki önceki rolü de dahil olmak üzere hakkında yeni IŞİD lideri hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.

"Yeni lidere, örgütteki rolünü, nereden geldiğini araştırıyoruz" diyen Sales, "Kamuoyuna açıkça duyuracak bir şeyim yok. Ancak ne zaman bir terör örgütünde bir liderlik geçişi olursa, tehdidin üstesinden gelmek için gereken en son bilgiye sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

IŞİD, dün Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümünü teyit ederek Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi yeni lideri olarak duyurmuştu.