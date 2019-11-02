Trump: Suriye'nin kuzeydoğusundaki ateşkes çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda TSK ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasındaki çatışmanın sonlandırılması amacıyla yapılan ateşkesin 'çok iyi bir şekilde' gittiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, TSK ve Kürt güçleri arasındaki çatışmanın sonlandırılması içi imzalanan ateşkese ilişkin değerlendirmede bulundu.

Beyaz Saray'daki gazetecilere konuşan Trump, 'ateşkesin çok güzel bir şekilde gittiğini' belirtti.

ABD Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi.

"Biz Suriye'de petrolü aldık bırakın diğerleri savaşsın. Bırakın sınırları başkaları korusun" diyen Trump, petrol için Suriye'de asker bıraktıklarını dile getirdi.

17 Ekim'de Erdoğan ile Beştepe'de görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, iki ülkenin Suriye'de ateşkes için anlaştığını duyurmuştu.

Pence, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla birlikte ABD'nin Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacağını bildirmişti.