Kanye West adını değiştirmeyi ve 2024’te başkanlık yarışına girmeyi planlıyor

ABD’li rapçi Kanye West, 2024’te başkanlık yarışına girmeyi planladığını açıkladı. West, ayrıca ismini bir yıllığına ‘Christian Genius Billionaire Kanye West’ olarak değiştirmek istediğini söyledi.

Ünlü rapçi Kanye West, New York’ta katıldığı 'Fast Company’s Innovation Festival’de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir yıllığına ismini değiştirmeyi düşündüğünü söyleyen 42 yaşındaki West, “İnsanlar kendime milyarder dememin görgüsüzlük olduğunu söylediği için hepiniz tam olarak ne olduğunu anlayana dek ismimi yasal yollardan bir yıllığına Christian Genius Billionaire (Hristiyan Dahi Milyarder) Kanye West olarak değiştirebilirim” dedi.

Trump’a desteğiyle gündemden düşmeyen West, ABD’de 2024 yılında başkanlığa aday olmak istediğini de söyledi.

‘2024'te başkan olursam, çok fazla iş yaratacağız’

“2024'te başkanlığa aday olduğumda…” diye söze başlayan Grammy ödüllü rapçinin sözü kahkahalarla kesildi. “Neye gülüyorsunuz?” diye çıkışan Kanye West, seçildiği takdirde işsizliği azaltmak için çalışacağı vaadinde bulundu:

“Çok fazla iş yaratacağız! Koşmayacağım, yürüyeceğim. Her üç Afrika kökenli Amerikalıdan biri hapiste, ünlüler de hapiste, çünkü hiçbir şey söyleyemiyorlar, fikirleri yok, çok korkuyorlar!”