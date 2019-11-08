Trump, Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit törenine katılmayı değerlendirdiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik ek tarifelerin geri çekilmesi konusunda fikir birliğine varmadıklarını söyledi. Ayrıca Trump, Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine katılabileceğini de söyledi.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Çin ile 'ticaret savaşında' uygulanmaya başlanmış olan ek vergi tarifelerinin kısmi olarak geri alınmasını istediğini ancak tamamen kaldırmayacağı söyledi. Trump'ın açıklamalarının anlaşmaya ilişkin iyimserliği azaltması sonrasında ABD tahvilleri yükselirken hisse senetleri düştü.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin varabileceği ilk aşama ticaret anlaşmasının tarifelerin çekilmesini içerebileceği yönündeydi.

Çin Ticaret Bakanlığı, iki ülkenin kademeli olarak tarifelerin geri çekilmesi konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Trump: Rusya'daki Zafer Günü geçidine katılabilirim

Gelecek programına dair de konuşan Trump, Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit törenine katılmayı değerlendirdiğini söyledi.