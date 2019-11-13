Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından resmi törenle karşılanıyor https://t.co/n8aK2YPNGT — AA Canlı (@AACanli) November 13, 2019

Görüşme öncesi iki lider basının karşısına çıktı. Trump, ''Erdoğan ile birlikte olmak büyük bir şeref. Ateşkes devam ediyor. Kürtlerle görüştük, gayet memnunlar. Ticari konuları konuşacağız. Bununla birlikte S-400'ler konusunu da, F-35'leri de konuşacağız''​ açıklamasını yaptı.



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