'Gazze'den İsrail'in güneyine yüzlerce füze atıldı'

Gazze sınırına askerlerin konuşlandırıldığı görüntüleri Twitter'da paylaşan İsrail Savunma Kuvvetleri, devamındaki bir paylaşımda "Güney İsrail semaları... Gazze'den İslami Cihad tarafından İsraillilere ait evlere ateşlenen yüzlerce füzeyle dolu" ifadelerine yer verdi.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Hundreds of rockets are being fired by Islamic Jihad from #Gaza at Israeli homes. pic.twitter.com/x2nAhJZMjd — Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2019

​Times of Israel ise, füzelerin bir kısmının Demir Kubbe tarafından durdurulmasının ardından Aşdod yerleşiminin bazı bölgelerinde sirenlerin susturulduğu bilgisini verdi.

Diğer yandan saldırıların yaralanma ya da maddi hasara yol açmadığı kaydedildi.

Beelden van vanuit Gaza afgevuurde raketten boven Ashdod: pic.twitter.com/NMunrfc1Ql — CIDI (@CIDI_nieuws) November 13, 2019

'İslami Cihad'ın askeri kanadı 'Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlenen saldırı sonucunda öldürülmüştü.

Ebu'l Ata suikastının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakın yerleşim bölgelerinde roket sirenleri çalmıştı.