Trump'tan Hilal Kaplan'a: Haber yaptığınıza emin misiniz?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında Türkiye'den 'sadece dost canlısı' gazetecilerden soru alınacağını söyledi ve "Onlardan fazla yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında Türkiye'den 'sadece dost canlısı' gazetecilerden soru alınacağını söyledi. Trump, "Sadece dost canlısı gazeteciler, onlardan çok fazla yok zaten" sözlerinin ardından Erdoğan'dan birini seçmesini isterken; Cumhurbaşkanı'nın tercihi Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan oldu.

Kaplan'ın kendisine yönelttiği sorunun ardından bir soru da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormasını isteyen Trump, Kaplan'ın duraklamasının ardından da şunları söyledi:

"Haber yaptığınıza emin misiniz? O soruyla Türkiye için çalışmıyor musunuz?"

ABD Başkanı'nın yorumu, iki liderin gülüşmesine sebep oldu.