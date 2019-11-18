NYT Genel Yayın Yönetmeni Baquet: Trump çalışanlarımızın hayatını tehlikeye atıyor

ülkedeki birçok yayın kuruluşunu 'yalan habercilikle' suçlarken, New York Times 'ın Genel Yayın Yönetmeni Baquet iseBaşkanın, çalışanlarını 'halk düşmanı' olarak göstererek onların hayatını tehlikeye atmakla suçluyor.

The Guardian gazetesine röportaj veren Baquet, Trump'ın gazetecilere bireysel olarak saldırdığını söyleyerek "Kameralar önünde onların isimlerini açıklıyor, isim takıyor ya da ABD'li olmadıklarını belirtiyor. Onları halk düşmanı ilan ediyor" diye konuştu.

Baquet, 'Sizce Trump ırkçı mı?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bilmiyorum. Irkçılığı tetikleyen şeyler söylüyor. Bunları gerçekten ırkçı olduğu için mi söylüyor yoksa tabanına oynamak için mi bilmiyorum."

'Saldırıları stratejik'

Trump, Beyaz Saray'da verdiği basın toplantılarında gazetecilerin akreditasyonlarını engellemek ya da basın toplantısından çıkarmak gibi birçok olayla gündeme gelmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) İnsan Hakları Komisyonu'nun özel raportörleri de Trump'ın sözlü saldırılarıyla gazetecilerin hayatını tehlikeye soktukları uyarısında bulunmuştu.

Raporda Trump'a yönelik, "Saldırıları stratejik, haberlerin güvenilirliğine zarar vermeyi ve doğrulanabilir veriler hakkında şüphe uyandırmayı amaçlıyor" denilmişti.

Dean Baquet, 20014 yılından beri NYT'ın genel yayın yönetmenliğini yapıyor.

Trump döneminde büyüyen NYT'nin toplam ücretli abonelik sayısı bu yılın başlarında, şirket için tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.5 milyonu aştı.